Aprueban iniciar el expediente para declarar en ruina un edificio de Cala Major

Archivo - El regidor de Urbanismo, Vivienda y Proyectos Estratégicos, Óscar Fidalgo, en rueda de prensa. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Gerencia de Urbanismo de Palma ha aprobado este martes iniciar el expediente de declaración de ruina del edificio situado en el número 288 de la avenida Joan Miró, esquina con camí de Cala Major, 2.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado posterior, el acuerdo da continuidad a las actuaciones impulsadas por Cort para garantizar la seguridad de las personas y del propio inmueble.

Cabe recordar que este edificio, construido en 1950, está formado por cinco locales comerciales en planta baja y un edificio de planta primera, segunda y torre, cuyas tres plantas estaban arrendadas como un único establecimiento comercial.

La solicitud va acompañada del certificado técnico, que concluye que el edificio presenta deterioro estructural y que concurren las circunstancias previstas en la normativa urbanística para la incoación del expediente de declaración de ruina.

El área de Urbanismo ya adoptó medidas cautelares sobre este edificio en octubre de 2025 para garantizar la seguridad del inmueble y de las personas. Entre ellas, ordenó la prohibición del uso de los locales comerciales, el apuntalamiento de todos los forjados y la elaboración de un informe de estabilidad estructural, lo que motivó el desalojo y el precinto de los establecimientos, que se mantienen en la actualidad.

Con el acuerdo aprobado este martes se inicia formalmente la tramitación del expediente de declaración de ruina. A partir de ahora se abre un trámite de audiencia de 30 días para que la propiedad y los arrendatarios puedan presentar las alegaciones y la documentación que consideren oportuna antes de que se adopte una resolución definitiva.