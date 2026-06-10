Ara Més busca apoyos en el Congreso para la ley de cogestión aeroportuaria. - ARA MÉS

PALMA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La coalición Ara Més (MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Ara Eivissa) se ha reunido este miércoles en Madrid con varias fuerzas políticas con representación en el Congreso para buscar apoyos a la ley de cogestión aeroportuaria.

Con este objetivo, el diputado de MÉS per Mallorca Ferran Rosa, acompañado de la secretaria de relaciones políticas de la formación, Carme Gomila; el diputado de Més per Menorca Josep Castells y la secretaria de organización del partido, Noemí Garcia, y el representante de ambas formaciones en el Congreso, el diputado Vicenç Vidal, mantienen este miércoles reuniones en la Cámara baja.

En primer lugar se han reunido con el grupo plurinacional Sumar, en el que está integrado Vidal. Posteriormente se ha mantenido un encuentro con Coalición Canaria, Esquerra Republicana, EH Bildu y Compromís. Completan la agenda las reuniones con PNV, Junts y Podemos.

Según la coalición, se trata de partidos que se han considerado sensibles con las particularidades territoriales y que pueden entender cuáles son las necesidades de Baleares y que pueden comprender la reivindicación de querer participar en la gestión de los aeropuertos.

También han informado a Ecologistas en Acción y Greenpeace de la propuesta legislativa que se aprobó en el Parlament, el pasado mes de abril y que se ha remitido al Congreso para su toma en consideración que defenderán, precisamente, Rosa y Castells, autores de la iniciativa, además de una representante del grupo parlamentario 'popular'.

La coalición ha trasladado el contenido de la normativa y la importancia que tiene para el archipiélago como territorio insular. Así, se ha puesto sobre la mesa que los aeropuertos no son únicamente infraestructuras de transporte, sino que "son una pieza central del modelo económico y condicionan directamente la presión humana", según ha apuntado Rosa.

La capacidad de vuelos y pasajeros, las políticas de conectividad o las estrategias comerciales de los gestores aeroportuarios "tienen efectos directos sobre la movilidad, el acceso a la vivienda, el consumo de recursos naturales, la generación de residuos y la presión sobre los espacios naturales", ha añadido el diputado de MÉS per Mallorca.

Ara Més ha lamentado que mientras Aena toma decisiones de acuerdo con criterios de rentabilidad económica y de incremento del tráfico aéreo, las instituciones de autogobierno son las responsables de gestionar las consecuencias.

"Esta desconexión entre quien decide y quien asume los impactos hace necesario avanzar hacia mecanismos de corresponsabilidad y participación efectiva de los territorios en la gobernanza aeroportuaria", ha subrayado el mallorquinista.

En la misma línea, Castells ha incidido en que los aeropuertos son la puerta de entrada y salida, un servicio básico y esencial mientras Aena "los ve como una fuente de ingresos que año tras año logra cuentas de récord".

"Si realmente desde el Estado español se nos quiere considerar como ciudadanos de primera y no como una colonia", ha continuado, "tiene que empezar a entender que nuestras infraestructuras tienen que estar al servicio del residente, cubrir nuestras necesidades en movilidad exterior, con buenas conexiones y asequibles", ha indicado.

Para el menorquinista, Aena "tiene que entender que estas puertas no pueden permanecer abiertas cada año a millones de turistas sin ningún tipo de regulación ni sin tener en cuenta los límites territoriales".

Por su parte, Vidal ha recordado que la ley no plantea la transferencia de los aeropuertos ni la salida de la red estatal gestionada por Aena.

Tampoco cuestiona la existencia de un modelo aeroportuario coordinado a escala estatal. "Lo que se propone es reforzar la participación de las instituciones de autogobierno en aquellas decisiones que tienen una incidencia directa sobre el territorio y la vida cotidiana de la ciudadanía. Se trata de avanzar en transparencia, información, coordinación y corresponsabilidad institucional", ha apuntado.

La iniciativa, ha insistido, se inscribe plenamente dentro del marco constitucional y estatutario vigente, y responde a un principio básico de buena gobernanza: "que las administraciones responsables de gestionar los impactos derivados de una infraestructura estratégica puedan participar de manera efectiva en la toma de decisiones que les generan".

La cogestión aeroportuaria, ha concluido Vidal, es una herramienta para alinear las decisiones sobre conectividad con los objetivos de desarrollo territorial, sostenibilidad y calidad de vida de la ciudadanía.