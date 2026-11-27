Ara Més-Front Ampli cierra la campaña reivindicando "una voz propia" en Madrid y llamando a la movilización - ARA MÉS-FRONT AMPLI

PALMA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Ara Més-Front Ampli al Congreso, Carme Gomila, ha cerrado este viernes la campaña electoral reivindicando la necesidad de revalidar el escaño para tener "una voz propia en Madrid".

Gomila ha hecho balance de una campaña "centrada en los problemas cotidianos" y ha hecho un llamamiento a la movilización de cara a las elecciones de este domingo, según ha trasladado la coalición.

"No lo teníamos fácil y, gracias a todas las personas que se han movilizado llegamos con mucha fuerza para sacar un gran resultado", ha destacado en un acto en la plaza de Llorenç Bisbal de Palma.

La candidata ha denunciado las consecuencias de "un modelo económico perpetuado durante décadas por PP y PSOE que ha condenado a Baleares a una situación límite en materia de vivienda, coste de vida y saturación turística".

"No podemos seguir así, las cosas tienen que cambiar", ha reivindicado, recordando que la coalición propone limitar el precio de los alquileres, prohibir la compra de viviendas a no residentes y establecer un salario mínimo para Baleares, entre otras medidas.

Para Gomila, estas elecciones van más allá de conseguir revalidar el escaño: "Van de si Baleares tiene una voz propia, una voz que no tenga que pedir permiso para defender aquello que necesita, que no esté pendiente de las instituciones de Madrid y que defienda los intereses de la gente de aquí".

La candidata ha reivindicado Ara Més-Front Ampli como la alternativa electoral para disputar el último escaño a Vox. "Nuestra papeleta vale por tres: para parar a la extrema derecha, plantar cara a aquellos que quieren que todo continúe igual y para transformar estas islas", ha remarcado.

Finalmente, ha hecho un llamamiento a la movilización este domingo, subrayando que "nadie piense que su voto no cuenta" porque "cada voto es necesario".