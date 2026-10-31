Ara Més Front Ampli denuncia al Ayuntamiento de Sóller por "incumplir" la ley electoral con un vídeo

PALMA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ara Més Frent Ampli ha denunciado ante la Junta Electoral de Baleares un supuesto incumplimiento de la ley electoral por parte del Ayuntamiento de Sóller con la publicación de un vídeo sobre las obras en Les Escolàpies.

En la denuncia, trasladada a los medios de comunicación, la formación hace referencia a un vídeo publicado en las redes sociales del Ayuntamiento que, a su juicio, "pone en entredicho la neutralidad de los poderes políticos".

Así, ha solicitado a la Junta Electoral que actúe "con la mayor brevedad posible" para hacer cumplir la normativa electoral al equipo de gobierno municipal.