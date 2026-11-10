Ara Més-Front Ampli propone un complemento balear a las pensiones para garantizar una jubilación digna

La cabeza de lista de Ara Més-Front Ampli, Carme Gomila, en rueda de prensa. - ARA MÉS-FRONT AMPLI

PALMA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ara Més-Front Ampli ha apostado por crear un complemento a las pensiones más bajas, con el objetivo de garantizar unos ingresos mínimos adaptados al coste real de la vida en Baleares.

La cabeza de lista de la formación, Carme Gomila, ha explicado que la iniciativa plantea avanzar hacia una pensión mínima balear vinculada a un salario mínimo interprofesional propio. Así ha destacado la necesidad de garantizar unas prestaciones suficientes.

La candidata al Congreso de los Diputados ha considerado que la protección de las pensiones "debe ir más allá de preservar el sistema público y debe garantizar que las cuantías permitan vivir con dignidad", según ha trasladado la formación en nota de prensa.

"No basta tener derecho a una pensión pública. Esta pensión tiene que permitir pagar una casa, llenar una nevera y llegar a final de mes sin tener que elegir entre necesidades básicas", ha sostenido Gomila, quien ha defendido que el debate sobre las pensiones está vinculado a la crisis de la vivienda, los salarios y el encarecimiento del coste de vida.

La coalición ha recordado que en 2025 el 37,5 por ciento de las pensiones percibidas en Baleares se situaban por debajo del umbral de pobreza y que casi la mitad de estas eran inferiores al umbral de pobreza extrema.

Según Gomila, estos datos "obligan" a pensar más allá de revalorizar las pensiones. Así, el objetivo es "que nadie tenga que vivir una jubilación marcada por la precariedad".

En este sentido, ha explicado que las pensiones contributivas de Baleares continúan por debajo de la media estatal. Este año, la pensión media en las Islas es de 1.285,57 euros mensuales, lo que supone 90,57 euros menos que la media nacional.

Para Ara Més-Front Ampli, esta diferencia es "preocupante" en un territorio con unos precios de vivienda y coste de vida elevados. De esta manera, la coalición ha planteado un complemento para que las pensiones se calculen teniendo en cuenta la realidad del archipiélago.

Por otro lado, la cabeza de lista ha rechazado discursos que enfrentan las generaciones más jóvenes con los pensionistas. "El problema de los jóvenes no son las pensiones de sus abuelos, sino los salarios que no permiten que se emancipen, los alquileres imposibles y la precariedad laboral", ha indicado.

Según Gomila, la defensa de las pensiones públicas es también una reivindicación de futuro para los jóvenes. "Si queremos pensiones dignas mañana, necesitamos salarios dignos hoy", ha insistido.

La coalición ha defendido el sistema público de reparto ante los modelos que hacen depender la jubilación del ahorro individual. Así, ha subrayado que la jubilación "no puede depender de la cartera de inversiones de cada uno" porque las pensiones son un derecho y no un producto.

Finalmente, la cabeza de lista para las elecciones generales ha incidido en la desigualdad entre hombres y mujeres pensionistas, como consecuencia de que ellas hayan recibido sueldos más bajos, contratos parciales e interrupciones laborales para asumir otras tareas.

"Las mujeres que han dedicado años de su vida a cuidar hijos, familiares o personas dependientes no pueden acabar pagando este trabajo imprescindible con pensiones de pobreza", ha sostenido Gomila.

La coalición también ha defendido mecanismos que permitan compensar las desigualdades acumuladas a lo largo de la vida laboral.