La candidata de Ara Més-Front Ampli al Congreso, Carme Gomila. - ARA MÉS-FRONT AMPLI

PALMA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ara Més-Front Ampli ha propuesto una reforma del Código Penal para combatir y sancionar las violencias machistas en las redes sociales, entornos digitales y con inteligencia artificial.

La 'número uno' de la lista de la coalición al Congreso en las elecciones de este domingo, Carme Gomila, ha presentado este miércoles, con motivo del Día para la eliminación de la violencia contra las mujeres una batería de propuestas en esta materia.

"Las violencias machistas también han evolucionado con las nuevas tecnologías y la legislación no puede quedarse atrás. Hoy, con una simple fotografía, se pueden fabricar videos de contenido sexual sin el consentimiento de una mujer. Tenemos que garantizar que estas agresiones no queden impunes y que las víctimas dispongan de herramientas para pararlas", ha señalado Gomila.

En este sentido, la coalición ha defendido la necesidad de adaptar los servicios especializados de atención a las víctimas para que puedan ofrecer asesoramiento para preservar pruebas digitales, solicitar la retirada de contenidos y proporcionar acompañamiento jurídico y psicológico.

"En el ámbito digital, cada reenvío puede prolongar una agresión. No basta perseguir a quien la comete, también tenemos que disponer de mecanismos ágiles para parar la difusión y proteger a las mujeres desde el primer momento", ha añadido la candidata.

MÁS RECURSOS Y MÁS PROTECCIÓN

En esta línea, Ara Més-Front Ampli se ha comprometido a destinar al menos un 5 por ciento del presupuesto no financiero del Estado a políticas de igualdad, incrementar un 10 por ciento la dotación destinada a combatir las violencias machistas y blindar la financiación estructural del Pacto de Estado contra la Violencia de género.

La coalición también propone ampliar el número de juzgados especializados en violencia sobre la mujer, reforzar los recursos humanos y materiales en las Islas y crear dos centros de crisis adicionales, uno en Menorca y otro para Eivissa y Formentera.

Defiende también ampliar la definición legal de violencia vicaria e incorporar al sistema VioGen una evaluación específica del riesgo que sufren los hijos y las hijas de las víctimas.

Gomila también ha reivindicado el acceso prioritario a la vivienda pública y protegida para las mujeres víctimas de violencia machista, así como medidas que garanticen su autonomía económica.

"En unas islas donde acceder a una vivienda es cada vez más difícil, no podemos permitir que la falta de alternativas residenciales sea un obstáculo para que una mujer pueda salir de una situación de violencia. Cuando una mujer decide dar este paso, tiene que tener una puerta a la que llamar y una casa donde poder empezar de nuevo", ha afirmado.

CONSENTIMIENTO Y PREVENCIÓN

Entre las propuestas de la coalición también está recuperar la centralidad del consentimiento en la Ley de garantía integral de la libertad sexual, impulsar una estrategia de educación en igualdad y educación sexoafectiva en colaboración con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, y desplegar efectivamente la Ley Trans.

En cuanto a la lucha contra la trata y la explotación sexual, Ara Més-Front Ampli defiende una ley integral contra la trata, dotar con al menos 250 millones de euros los recursos de atención y los planes de integración social y laboral de las víctimas, y reformar la Ley de extranjería para que la protección y el permiso de residencia de las mujeres víctimas de trata no dependan de su colaboración policial.

Gomila ha rechazado el negacionismo de las violencias machistas y ha reivindicado la necesidad de continuar reforzando las políticas públicas de prevención, atención y protección.

"Las violencias machistas son una vulneración de los derechos humanos. Ante las nuevas formas de violencia y los discursos que las niegan, necesitamos más recursos, más derechos y más garantías para que todas las mujeres puedan vivir con libertad y sin miedo", ha concluido.