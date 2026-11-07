Ara Més-Front Ampli propone topar los precios de alimentos básicos y gravar beneficios excesivos de distribuidores

La candidata al Congreso de Ara Més-Front Ampli, Carme Gomila (c) en Sóller. - ARA MÉS-FRONT AMPLI

PALMA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ara Més-Front Ampli ha propuesto fijar un tope en los precios de los alimentos básicos, crear un impuesto especial sobre los márgenes empresariales excesivos de las grandes corporaciones de producción y distribución alimentaria y así como prohibir la especulación financiera con los alimentos.

La propuesta la ha dado a conocer este sábado la candidata de Ara Més-Front Ampli al Congreso Carme Gomila, que ha visitado este sábado Sóller para conocer la realidad del comercio local y presentar las propuestas de la coalición para hacer frente al encarecimiento del coste de la vida en las Islas.

Con el lema 'Pagam massa per viure a ca nostra' (Pagamos demasiado para vivir en nuestra casa), la jornada ha servido para reivindicar el papel de los pequeños negocios, el producto de proximidad y la necesidad de garantizar que las familias trabajadoras puedan acceder a los productos básicos a precios asequibles.

Durante la visita, Gomila ha recorrido diferentes establecimientos emblemáticos del municipio y ha conversado con comerciantes y vecinos sobre las dificultades que afrontan los negocios de toda la vida ante la presión turística, el aumento de los costes y la falta de relevo generacional.

La candidata también ha visitado el mercado municipal para abordar el encarecimiento de la cesta de la compra y las consecuencias que tiene sobre la alimentación de las familias.

Gomila ha defendido que una alimentación sana y equilibrada no puede continuar siendo un lujo. Por eso, ha propuesto establecer un tope en los precios de los alimentos básicos para garantizar que los productos frescos, saludables y de temporada estén al alcance de todas las familias.

La coalición también plantea crear un impuesto especial sobre los márgenes empresariales excesivos de las grandes corporaciones de producción y distribución alimentaria, así como prohibir la especulación financiera con los alimentos.

"No puede ser que las familias tengan que renunciar a comprar fruta, verdura, carne o pescado mientras las grandes distribuidoras continúan acumulando beneficios millonarios. La solución no puede ser que la gente tenga que hacer más sacrificios, sino poner límites a los abusos y garantizar precios asequibles", ha afirmado Gomila.

Otra de las propuestas de la coalición es garantizar precios justos a los agricultores mediante el cumplimiento efectivo de la Ley de la cadena alimentaria, con el objetivo que los productores puedan vivir dignamente de su trabajo y los consumidores accedan a los alimentos a precios razonables.

PROTEGER LOS COMERCIOS

La visita a Sóller también ha servido para poner el foco en la transformación del tejido comercial de los pueblos de Mallorca.

Ante esta situación, Ara Més-Front Ampli ha defendido impulsar medidas fiscales de apoyo al pequeño comercio, facilitar el relevo generacional y reforzar el papel del producto local en la diversificación económica de Baleares.

"Necesitamos pueblos con comercios abiertos todo el año, que den servicio a los residentes y que permitan a los jóvenes construir un futuro. No podemos dejar que los negocios de toda la vida desaparezcan y sean sustituidos exclusivamente por establecimientos pensados para el turismo", ha señalado Gomila.

La candidata ha concluido señalando que desde Ara Més-Front Ampli se quieren cambiar las reglas del juego para proteger a los consumidores, defender los productores locales y garantizar que los pueblos sigan siendo lugares para vivir. "Llenar la cesta y llegar a final de mes no tendría que ser ningún privilegio", ha agregado.