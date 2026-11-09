Ara Més-Front Ampli propone que el tope a los precios del alquiler sea automático cuando un territorio esté tensionado

Archivo - La candidata de la coalición Ara Més-Front Ampli al Congreso de los Diputados, Carme Gomila. - ARA MÉS-FRONT AMPLI - Archivo

PALMA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La coalición Ara Més-Front Ampli ha propuesto que el tope a los precios del alquiler contemplados en la ley estatal de vivienda se aplique de forma automática cuando se cumplan los requisitos legales para declarar un territorio como zona con el mercado residencial tensionado.

La candidata de la coalición al Congreso de los Diputados en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, Carme Gomila, ha defendido que esta medida supondría una "respuesta urgente" a la situación de las 270.000 personas que viven de alquiler en Baleares.

"No podemos esperar años a que se resuelva el problema de la vivienda mientras miles de familias no saben si podrán continuar viviendo en su casa. Necesitamos frenar los precios y proteger a la gente de subidas inasumibles", ha subrayado.

La coalición, en un comunicado, ha planteado que una vez se acredite la situación de mercado residencial tensionado los pequeños propietarios no puedan incrementar los precios del alquiler y los grandes tenedoras tengan que ajustarlos a los índices de referencia establecidos con la ley.

De este modo, ha defendido Gomila, los inquilinos tendrán "estabilidad" dado que podrán evitarse "subidas abusivas" y se pondrá freno a la "burbuja especulativa".

La ley estatal de vivienda, ha recordado la candidata, ya prevé mecanismos para limitar los precios en aquellas zonas donde el coste de la vivienda supere determinados límites.

Según los datos que maneja la coalición, en Baleares las familias destinan de media el 45% de sus ingresos al alquiler y a los suministros básicos, "muy por encima" del 30% establecido por la normativa. Además, los precios del alquiler han aumentado un 70% en cinco años, mientras que el IPC lo ha hecho un 23%.

"Baleares cumple de sobra las condiciones para intervenir el mercado. Lo que no tiene ningún sentido es que la protección de 270.000 personas dependa de la voluntad política de Marga Prohens, que prefiere defender los intereses de su partido antes que el de los inquilinos", ha apuntado Gomila.

Para la coalición, esta es una medida "imprescindible pero insuficiente para resolver el problema estructural de la vivienda", por lo que han planteado tres actuaciones adicionales.

Estas son la limitación de la compra de viviendas por parte de no residentes, la expropiación de las viviendas de los fondos buitre para destinarlos a uso social y la creación de un impuesto contra la especulación inmobiliaria.

"No podemos continuar construyendo sin límites mientras una parte importante de las viviendas se destina a la inversión o a segundas residencias. En Baleares ya hay pasas, solo falta que viva gente", ha concluido la candidata.