El área de Gente Mayor e Interculturalidad de Palma incrementa su presupuesto hasta casi los dos millones para 2027

La teniente de alcalde, Lourdes Roca, explica en el salón de plenos del Ayuntamiento de Palma los presupuestos para 2027 de Gente Mayor e Interculturalidad. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El área de Gente Mayor e Interculturalidad del Ayuntamiento de Palma ha presentado este lunes su proyecto de presupuestos de 2027, que alcanza los 1,95 millones de euros, lo que supone un incremento de 1,4 por ciento respecto al año anterior.

Cort ha señalado en un comunicado que las cuentas mantendrán como prioridades el impulso de las políticas municipales dirigidas a las personas mayores, la prevención de la soledad no deseada, la promoción de un envejecimiento activo y saludable y el desarrollo de iniciativas que favorezcan la convivencia y la inclusión intercultural.

Uno de los principales objetivos del presupuesto de esta área es avanzar en la elaboración del primer plan municipal para las personas mayores de Palma.

Según ha explicado la teniente de alcalde, Lourdes Roca, este proyecto ya está en marcha ya que el pasado viernes se constituyó la Comisión Ejecutiva encargada de impulsar la adhesión de Palma a la Red de Ciudades amigables con las Personas Mayores.

Durante el encuentro se celebró también una primera reunión de trabajo para avanzar en el futuro plan de acción municipal y se constituyó el equipo técnico impulsor, que se encargará de coordinar y desarrollar el proyecto entre las diferentes áreas municipales implicadas.

Para elaborar este plan, se prevé la contratación de un estudio de diagnóstico cualitativo mediante la metodología de grupos focales, que permitirá conocer las necesidades, demandas y propuestas de las personas mayores y orientar las futuras políticas municipales.

El presupuesto contempla también la consolidación de la Oficina de Gente Mayor, que ofrece atención e información integral sobre recursos municipales, prestaciones y programas de actividades, así como asesoramiento y apoyo en los trámites con las distintas administraciones y entidades.

En este ámbito, se mantendrán y reforzarán los espacios de encuentro en distintos barrios de Palma, a través de los 'casals de barri' y clubes de gente mayor, con el objetivo de garantizar una atención más accesible y cercana.

Asimismo, se fomentarán cursos, talleres y actividades socioeducativas para prevenir el edadismo y fomentar un envejecimiento saludable, además de actividades socioculturales, conmemorativas y lúdicas dirigidas específicamente a las personas mayores.

En cuanto al apoyo al tejido asociativo, el presupuesto incluirá una convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva dotada con 300.000 euros, destinada a federaciones y asociaciones de personas mayores de Palma, así como a entidades que desarrollen proyectos y actividades para promover el envejecimiento activo y saludable.

Una de las novedades es el incremento de la cuantía máxima por asociación, que será de 1.000 euros más, pasando de 8.000 a los 9.000 euros.

Además, se incorporará una nueva línea de subvenciones de 130.000 euros destinada a la dotación de equipamientos y programas de actividades para Gente Mayor.

Esta convocatoria se dirigirá a entidades que cedan gratuitamente sus espacios a asociaciones de personas mayores para que puedan desarrollar sus actividades, facilitando así su acceso a locales y garantizando la continuidad de su oferta sociocultural.

PRESUPUESTO DE INTERCULTURALIDAD

En cuando al presupuesto de Interculturalidad, se mantendrán las actuaciones dirigidas a favorecer la convivencia, integración y participación de las personas migrantes, así como la promoción de los derechos humanos y el respeto a la diversidad cultural.

Entre las actuaciones previstas figura la contratación de un servicio complementario de traducción e interpretación lingüística y de pautas culturales, además de talleres y actividades puntuales dirigidas a entidades y personas migradas.

También se prevé desarrollar talleres socioeducativos y actuaciones de apoyo y mediación en diferentes barrios de Palma, con el objetivo de facilitar la convivencia y dar respuesta a las necesidades de los distintos colectivos.

Otra de las líneas de trabajo será hacer efectiva la adhesión de Palma a la Red Española de Ciudades Interculturales, reforzando el compromiso municipal con las políticas de interculturalidad.

En cuanto al apoyo a las entidades, se mantendrá la convocatoria de subvenciones dotada con 125.000 euros para financiar actividades de sensibilización, promoción de los derechos humanos y fomento de la convivencia intercultural en la ciudad.

Por lo que respecta a la cooperación internacional, el presupuesto contemplará la colaboración con Fondo Mallorquín de Solidaridad y Cooperación a través del correspondiente convenio. La aportación municipal alcanzará los 95.000 euros, lo que supone un incremento del 18 por ciento en comparación al ejercicio anterior.

En concreto, la financiación del proyecto 'Vacances en Pau' se integrará en el convenio con el Fondo Mallorquín. Hasta ahora figuraba como una subvención nominativa a la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Baleares.

Roca ha indicado que solicitará al Fondo que valore la posibilidad de destinar financiación a proyectos de cooperación en Venezuela y Colombia, especialmente en relación con las necesidades derivadas de los terremotos registrados en estos países durante el verano.