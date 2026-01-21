El Área de Salud pitiusa cerró 2025 con un subida de casi el 5% en la actividad de las consultas externas

Archivo - Consulta médica. - DOCTORALIA - Archivo

IBIZA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Área de Salud de Ibiza y Formentera cerró el año 2025 con un incremento del 4,85 por ciento en la actividad de las consultas externas en el Hospital Can Misses.

Según ha informado el Área de Salud en un comunicado, en total se atendieron 164.606 consultas desde enero a diciembre, 7.619 consultas más que en 2024.

El crecimiento de la actividad registrado es mayor en relación a las primeras citas, con una subida porcentual del 7,85 por ciento. En este apartado se contabilizaron 56.013 primeras consultas frente a las 51.934 del año 2024.

En las segundas consultas o sucesivas hubo un aumento de la actividad del 3,4 por ciento, con 108.593 consultas en 2025 y 105.053 en 2024.

El aumento generalizado de la actividad en consultas externas fue uno de los factores de la disminución de su lista de espera durante 2025. Así, a finales del año pasado había en esa lista 9.902 personas, un 31,46 por ciento menos que doce meses antes, cuando se registraban 14.447 personas a la espera de una cita con el especialista.

La demora media también se redujo un 39,5 por ciento, pasando de 170,5 a 103,1 días, casi dos meses y medio menos de demora.

En el tramo de personas que esperan más de 60 días, la bajada fue del 42,4 por ciento, contabilizándose 10.065 personas a finales de 2024 frente a las 5.791 personas en diciembre de 2025.

Además del aumento registrado en la actividad, se confirma una disminución de las personas que no acudieron a su cita durante el año pasado. En 2025 el porcentaje global de no presentados fue del 6,5 por ciento, un punto porcentual menor que en 2024.

En las primeras citas, el porcentaje de absentismo en 2025 fue del 8 por ciento. En las segundas visitas, el porcentaje de faltas fue del 5,7 por ciento, inferior también al contabilizado en 2024 del 6,4 por ciento.