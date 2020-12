Armengol afirma que "lo más lógico" es pensar que el día 28 Mallorca se mantendrá en nivel 4 de alerta

PALMA DE MALLORCA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha afirmado este martes que "lo más lógico" es pensar que ante el número de contagios el día 28 de diciembre, cuando se revisen las alertas, Mallorca seguirá en el nivel 4 de riesgo extremo.

Armengol, que ha respondido así a la diputada de El PI Lina Pons en la sesión de control al Ejecutivo autonómico, ha asegurado que el Govern toma decisiones "duras" pero pensando siempre en el bienestar de la ciudadanía antes que en la economía.

La jefa del Ejecutivo ha recordado que nada más verse el incremento de casos en Mallorca a principios del mes de diciembre, se optó por adelantar el toque de queda a las 22.00 horas y endurecer las restricciones en el nivel 4 de alerta para frenar el incremento "disparado" de nuevos contagios.

Pons, por su parte, ha reclamado que no haya "medias tintas" en la aplicación de las medidas y ha insistido en reclamar especialmente pruebas PCR en origen para viajeros porque son la medida más segura para que el virus "no viaje" y no aumente el número de casos.