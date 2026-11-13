Armengol Arranca La Campaña Defendiendo La Vivienda Pública Y Criticando El "Modelo Especulativo" De La Derecha - PSIB

PALMA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSIB al Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha arrancado la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre defendiendo las promociones de vivienda pública y criticando el "modelo especulativo" de la derecha.

La líder de los socialistas de Baleares ha elegido un aparcamiento del Secar de la Real (Palma) en el que "conviven" personas viviendo en caravanas y viviendas "de lujo" para este primer acto de campaña.

"Aquí encontramos caravanas en las que vive gente con un salario digno pero que de ninguna manera pueden acceder a una vivienda y, en frente, viviendas de lujo, que son las que propicia el Govern de Prohens, que está entregada a los fondos buitre", ha señalado.

Armengol, según ha informado el PSIB en un comunicado, ha advertido que la política en materia de vivienda que defiende el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, es "la misma" que la de la presidenta del Govern. "Por tanto, es que la gente no se la pueda pagar, que viva de cualquier manera. Al PP le interesa muy poco y continúa promocionando viviendas de lujo que puedan ser pagadas por gente de todo el mundo, y sobre todo, que enriquecen a los fondos buitre", ha sostenido.

Frente a ello, la secretaria general del PSIB ha planteado "una alternativa para recuperar derechos" basada en "construir más vivienda de protección oficial, contener los precios del alquiler y evitar la especulación".

Armengol ha pedido a la ciudadanía que el 29N "sirva para ampliar mayorías progresistas que permitan adoptar medidas que faciliten un mejor acceso a una vivienda digna" y aplicar medidas como el real decreto en materia de vivienda aprobado este jueves en la Diputación Permanente del Congreso, que contempla la prórroga automática de los alquileres durante dos años.

"Si alguna comunidad tiene problemas de vivienda es la nuestra. Una de las cosas que se decidirá el 29N es si la vivienda es un derecho o una especulación; si está garantizado por las administraciones públicos o si las administraciones continuarán entregadas a los fondos buitre", ha concluido.