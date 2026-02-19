Armengol carga contra Prohens por su "incapacidad" para combatir la saturación turística: "No piensan en el futuro"

La secretaria general del PSIB, Francina Armengol, durante el primer acto sectorial sobre el modelo económico de la Conferencia Política del partido. - PSIB

PALMA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, ha cargado contra la presidenta del Govern, Marga Prohens, por su "incapacidad" para combatir los problemas derivados de la saturación turística.

Así se ha expresado este jueves durante el primer acto sectorial sobre el modelo económico de la Conferencia Política del partido, que ha tenido lugar en la sede de la ONCE en Palma.

Armengol, según ha informado el PSIB en un comunicado, ha señalado que, pese a que el modelo económico de Baleares esté muy ligado al sector turístico, la economía "debe estar al servicio de la gente".

Eso, ha sostenido, pasa por una diversificación y una apuesta por sectores "emergentes" como la ciencia, la innovación, la tecnología y la cultura.

"No es posible mantener un nivel de turismo de intensidad que haga imposible una vida digna de los residentes de esta tierra o inviable para los trabajadores y trabajadoras del sector. Con la derecha pasa lo mismo de siempre, porque son incapaces de pensar en el futuro", ha subrayado.

En ese contexto, Armengol ha considerado "necesario" que el PSIB vuelva a presidir el Govern en 2027 con el objetivo de "borrar la incapacidad de tomar medidas en materia turística" de Prohens.

La socialista le ha afeado la 'popular' que dijo que iba a ser "muy valiente" y después no haya sido capaz de sacar adelante aquellas medidas que prometió, como subir el impuesto de turismo sostenible (ITS), gravar los 'rent a car', regular la entrada de vehículos o incrementar el canon del agua.

"Si no quieres plantar cara a los grandes poderes que existen, no gobiernas para la gente", ha sentenciado la también presidenta del Congreso de los Diputados, quien ha confiado en que su partido recupere el poder en Baleares "con un planteamiento de sostenibilidad, progreso, mejora de los derechos laborales y responsabilidad social de las empresas".

Por su parte, la vicesecretaria general del PSIB, Rosario Sánchez, ha defendido la importancia de tener "estrategia y visión" en el ámbito del turismo.

En este marco, ha explicado, entra la Estrategia 2030 elaborada por el Gobierno central, que "pone en el centro a los residentes, a los trabajadores de la industria turística, a los emprendedores y a los turistas".

"Estamos invirtiendo 3.400 millones de euros, inyectándolos en todo el territorio español, para con la máxima capilaridad posible hacer que el modelo turístico esté más desestacionalizado y sea más diverso y mejor redistribuido", ha indicado la también secretaria de Estado de Turismo.

Sánchez ha contrapuesto este modelo con el del Govern de Prohens, a quien ha acusado de estar "profundizando todos los problemas de la sociedad" como el incremento del precio de la vivienda o la "desregulación" del turismo.

OTRAS INTERVENCIONES

En el encuentro, que ha sido inaugurado por el coordinador de la Conferencia Política del PSIB, Quim Torres, también han participado empresarios, activistas ambientales, catedráticos y trabajadores.

Entre las intervenciones ha destacado la del consejero delegado de la hotelera MarSenses, Rodrigo Fitaroni, cuyos empleados trabajan 37,5 horas semanales y cobran por encima del convenio de hostelería.

"No tenemos turismofobia, lo que tenemos una sociedad que está harta de esta industria y debemos tener una mirada autocrítica y mirar también a nuestros trabajadores", ha dicho.

Torres, por su parte, ha destacado que el objetivo de este proceso orgánico es "engrandecer y hacer más potente" la propuesta programática del PSIB de cara a los próximos comicios.

"Los socialistas siempre hemos defendido el turismo vinculado al equilibrio con el residente, el medio ambiente, el territorio y como motor de otros sectores económicos", ha sostenido.

Los próximos debate que los socialistas mantendrán con la sociedad balear girarán alrededor de la vivienda, el territorio y la movilidad, los derechos y los servicios públicos y los valores y la transformación ecológica.