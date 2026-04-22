Armengol celebra la reforma constitucional para que Formentera tenga senador propio: "Hoy se hace justicia"

Archivo - La presidenta del Congreso, Francina Armengol, durante el pleno extraordinario en el Congreso de los diputados, a 8 de julio de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

FORMENTERA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSIB y presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha celebrado la aprobación definitiva en el Senado de la reforma constitucional que otorga a Formentera un senador propio.

"Hoy se hace justicia con Formentera. Se ha aprobado definitivamente la reforma de la Constitución para que tenga senador propio. Una tramitación impulsada desde el Congreso", ha subrayado.

Según ha informado el PSIB en un comunicado, Armengol también ha señalado que con la votación en el Senado culmina una reivindicación "histórica y justa" para que la menor de las Pitiusas tenga "más voz".

La vicesecretaria general del partido, Rosario Sánchez, ha considerado que este miércoles es un día "de alegría y celebración" por haber llegado al final de un proceso por el que la gente de Formentera ha luchado "con tenacidad y compromiso" durante años.

Para la también secretaria de Estado de Turismo, el senador propio para Formentera "corrige una anomalía democrática" y reconoce "una realidad que hasta ahora no estaba bien representada".

La directora insular del Gobierno en Pitiusas, Raquel Guasch, ha aplaudido que Formentera pueda tener voz propia para tratar temas como la triple insularidad o las necesidades de los vecinos.

También ha puesto en valor el papel de Armengol, sin cuyo liderazgo, ha considerado, esta reforma constitucional "no hubiera sido posible".