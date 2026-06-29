Armengol celebra la revisión del plus de insularidad de los funcionarios en Baleares: "Una reivindicación histórica"

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, en un acto institucional - Ricardo Rubio - Europa Press

PALMA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha celebrado la aprobación por parte del Consejo de Ministros de un real decreto-rey que incorpora la revisión de la indemnización por residencia de los funcionarios estatales en Baleares.

"Una reivindicación histórica que contribuye a reconocer el coste real de vivir y trabajar en nuestras islas", ha destacado Armengol en un mensaje en la red social X.

En este sentido, ha subrayado que esta revisión supone "un paso importante para hacer justicia" con los empleados públicos del archipiélago.

El real decreto-ley aprobado desbloquea la jubilación parcial para el personal laboral de las administraciones públicas e incorpora, en una disposición adicional, la indemnización por residencia del personal al servicio del sector público estatal destinado en Baleares, y revisará las cuantías de la indemnización por residencia del personal del sector público estatal destinado en las Islas.