Armengol condena el supuesto asesinato machista de Formentera: "Es difícil encontrar palabras para tanto dolor"

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, a su llegada a una reunión de la Mesa en el Congreso de los Diputados, a 16 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

FORMENTERA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha condenado el supuesto asesinato machista ocurrido este domingo en Es Pujols (Formentera).

En un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, la expresidenta del Govern y secretaria general del PSIB ha señalado que "es difícil encontrar palabras para describir tanto dolor".

La Guardia Civil, que se encarga de la investigación de los hechos sucedidos este domingo pasado, ha detenido a la pareja de la víctima y sigue a la espera de que la autopsia revele más detalles acerca de su muerte.

La Delegación del Gobierno contra Violencia de Género está recabando datos del asesinato de la mujer, de 45 años y nacionalidad italiana, al tratarse de un posible caso de violencia machista.

Armengol también ha trasladado su apoyo a la mujer de 35 años y nacionalidad colombiana que fue apuñalada este mismo domingo en Formentera, también por su pareja, quien ya ha sido arrestado.

"Mi más cálido abrazo a las familias y amistades de las víctimas de la terrible agresión machista y del asesinato, presuntamente también por violencia de género. Paremos esto", ha escrito.

Las víctimas de violencia machista pueden contactar con el 016 y 900178989, teléfonos gratuitos que no dejan rastro en las facturas. También con el 112 y con el 971 17 89 89, el servicio de atención 24 horas del IbDona.