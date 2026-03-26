Armengol defiende la retirada del monolito de sa Feixina: "Es de justicia"

Archivo - La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, durante un pleno en el Congreso de los Diputados- A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

PALMA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha destacado como "un paso importante" la inclusión del monolito de sa Feixina en el Catálogo de Símbolos y Elementos Contrarios a la Memoria Democrática y ha considerado que "es de justicia" que se tenga que retirar.

En un mensaje en la red social X este jueves, la también secretaria general del PSIB-PSOE ha considerado la inclusión del monolito en este catálogo supone "un paso importante en la defensa de la memoria democrática".

"Es de justicia que se tenga que retirar. No se trata de borrar la historia, sino de dignificarla, de reconocer a las víctimas y de construir un espacio público coherente con los valores democráticos", ha apuntado.