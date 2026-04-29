Armengol llama a alzar la voz por el catalán ante las "amenazas" del Govern en el aniversario de la ley de normalización

Archivo - La presidenta del Congreso, Francina Armengol, durante un pleno del Congreso - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

PALMA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Congreso y secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, ha hecho un llamamiento a "alzar la voz" por la plena normalización del catalán ante las "amenazas" del Govern balear.

Así lo ha subrayado Armengol este martes, el día del 40 aniversario de la aprobación de la ley de normalización lingüística que, ha apuntado, representó un "paso valiente y necesario" en el archipiélago.

En un mensaje en la red social X, ha recordado que la ley reconoció el catalán como la lengua propia de Baleares y fijó el objetivo de garantizar su uso normal en todos los ámbitos, desde la administración hasta la educación.

"Esa ley fue fruto de un tiempo de consenso, de una mirada larga y de un compromiso profundo con nuestra identidad colectiva. Entendió que la lengua no es solo un instrumento de comunicación, sino también una manera de ser y de expresar nuestra identidad y cultura", ha manifestado.

Igualmente, ha lamentado que cuadro décadas después de la aprobación de esta ley, "el catalán continúa vivo, pero también amenazado". A su juicio, el Govern balear lo va "arrinconando cada vez más" y "debilita" su presencia en las instituciones, en la educación y en el espacio público.

"Esto no es casual, es una decisión política que pone en riesgo derechos que habían costado décadas de construir", ha criticado, para después hacer un llamamiento a alzar la voz para "decir claro que normalizar una lengua es garantizar derechos, es asegurar que cualquier persona pueda vivir plenamente en catalán".

Con todo, la presidenta del Congreso ha reivindicado que defender el catalán "es defender una sociedad más cohesionada, más justa y más libre". "Y hoy, más que nunca, es una responsabilidad colectiva impedir que la hagan recular", ha concluido.