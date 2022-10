Armengol presidirá este lunes la reunión con representantes económicos y civiles en el Consolat

PP, Ciudadanos y El PI han declinado su asistencia a este encuentro que han calificado de "propaganda"

PALMA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, presidirá este lunes la reunión con representantes económicos y civiles de Baleares, que tendrá lugar en el Consolat de Mar, para tratar la actual situación económica y social.

Por parte del Govern balear acompañarán a la presidenta Armengol, el vicepresidente y conseller de Transición Energética, Sector Productivos y Memoria Democrática, Juan Pedro Yllanes; la consellera de Hacienda y Relaciones Exteriores, Rosario Sánchez; el conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela; la consellera de Asuntos Sociales y Deportes, Fina Santiago; la consellera de Agricultura Pesca y Alimentación, Mae de la Concha, y el conseller de Movilidad y Vivienda, Josep Marí.

Las intervenciones iniciales se podrán seguir a través de las redes sociales y la página web del Govern.

PP, CIUDADANOS Y EL PI DECLINAN ACUDIR A LA REUNIÓN

En relación a esta reunión, hay que recordar que los partidos de la oposición --PP, Ciudadanos (Cs) y El PI-Proposta per les Illes Balears-- han declinado acudir a este encuentro convocado por el Consolat de Mar al calificarlo de "propaganda".

Concretamente, el portavoz de los 'populares' en el Parlament, Toni Costa, ha declinado la invitación a esta reunión por considerar que "por segundo año, a pocos días del debate de política general, Armengol tira de propaganda y trata de relegar el debate a un segundo plano y ningunear, como lleva haciendo cuatro años, al Parlament".

"El PP quiere debatir propuestas a los problemas que preocupan en la calle, no perder el tiempo en hacerse una foto, por lo que declina la invitación", ha explicado y ha recordado que "desde el PP se lleva un año tendiendo la mano y haciendo propuestas a Armengol para llegar a grandes acuerdos, como con los fondos europeos Next Generation, la ley de Educación, la ley Turística o el Régimen Fiscal y siempre se ha recibido el 'no' por respuesta, incluso a medidas que ha aprobado o aplaudido a posteriori".

De igual modo, la coordinadora autonómica de Cs Baleares, Patricia Guasp, ha asegurado que no participará en la reunión propuesta por la presidenta Armengol, al considerar que "ese tipo de encuentros deben desarrollarse en el marco del Pacto de Reactivación". "No vamos a participar del montaje de propaganda de la presidenta Armengol, que pretende hacer creer que apuesta por el diálogo con la oposición cuando en realidad nos ignora en todo aquello que ella considera que no le da rédito político", ha señalado Guasp, quien ha asegurado que "esto es una operación más de propaganda marca de la casa 'Pacto de Retroceso'".

Así mismo, la portavoz autonómica de la formación liberal ha señalado que "el grupo de Cs se ha enterado de esta reunión por los medios de comunicación y los demás partidos", y ha criticado que "Cs no haya recibido ninguna invitación y tampoco sepa quién está convocado a la misma".

Finalmente, el presidente de El PI-Proposta per les Illes Balears, Tolo Gili, también ha rechazado acudir a esta reunión al considerarla "inoportuna" por celebrarse un día antes del Debate de Política General. "Ahora no es el momento de hacer este tipo de reuniones" ha asegurado, añadiendo que su formación "no está en contra de sentarse y escuchar lo que tiene que decir Armengol, pero no un día antes del debate de política general".

"Además, ya existe el Pacto de reactivación donde están todos los agentes sociales y partidos políticos sentados para hacer propuestas. Esto responde más a un acto de propaganda que a una reunión para valorar la situación económica actual", ha concluido.