Armengol se solidariza con los afectados por los incidentes ocurridos en Ibiza por el paso de la dana

PALMA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, se ha solidarizado con los afectados por los incidentes ocurridos en la isla de Ibiza por el paso de la dana Alice.

En un mensaje publicado en la red social 'X', la también secretaria general del PSIB-PSOE ha pedido "precaución" en todas las Baleares ante el temporal de viento y lluvias intensas de estos días.

La situación en Ibiza es especialmente complicada, ha recordado, y, por ello, ha querido enviar su solidaridad a las personas afectadas por los incidentes que se han producido en esta isla.

Armengol ha instado finalmente a los ciudadanos de las Islas a "seguir siempre las indicaciones del Servicio de Emergencias 112 y de los servicios oficiales".

"Evitad desplazamientos innecesarios y extremad las precauciones", ha añadido la dirigente socialista, quien ha hecho hincapié en que "la seguridad es lo más importante".