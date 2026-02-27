Arranca la fase de información pública del nuevo enlace entre Mallorca y Menorca, - RED ELÉCTRICA

PALMA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El nuevo enlace entre Mallorca y Menorca ha iniciado su fase de información pública y da así acceso a toda la información sobre el diseño y configuración de la infraestructura a la sociedad y la hace partícipe de la misma.

Red Eléctrica ha asegurado este viernes que trabaja desde el año 2022 tanto en los estudios previos del medio marino y de carácter técnico medioambiental del enlace entre Mallorca y Menorca, así como en las distintas alternativas de entrada y trazado de la interconexión en Menorca para la posterior redacción del proyecto del y su estudio de impacto ambiental.

La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, ha señalado este viernes en Menorca que Red Eléctrica ha invertido ya más de tres millones de euros en los estudios del entorno marino y de carácter técnico medioambiental necesarios para la redacción del proyecto sólo en la parte de Menorca.

Asimismo, Corredor ha explicado que el proceso de tramitación del nuevo enlace eléctrico entre Menorca y Mallorca inicia ahora su fase de información pública.

"El proyecto fue incluido en la Planificación vigente 2021-2026, en su Anexo II, relativo a proyectos con perspectiva más allá de 2026. En una labor de anticipación, Red Eléctrica inició entonces los trabajos de definición y diseño del proyecto", ha subrayado.

Por otro lado, ha añadido que la nueva Planificación Eléctrica, cuyo borrador incluye este nuevo enlace, se encuentra actualmente en fase de estudios, tras haber sido sometida a información pública dentro del correspondiente proceso de evaluación ambiental estratégica.

Además, el proyecto está ligado al del segundo enlace Península-Baleares (Pen-Bal 2), con el que guarda relación eléctrica, administrativa y física.

De hecho, y con el objetivo de reducir su impacto en el territorio, ambos proyectos comparten trazado terrestre en Mallorca y también el punto de salida en el mar, hacia la península y Menorca respectivamente.

La futura interconexión Mallorca-Menorca tendrá una longitud de 82 kilómetros, de los cuales 64,5 kilómetros son submarinos, con una profundidad máxima de 146 metros. Por su parte, el trazado terrestre será de 13,7 kilómetros en Mallorca y 3,8 kilómetros en Menorca.

Para la definición del proyecto se ha buscado el trazado submarino y punto de aterraje de menor impacto sobre el Hábitat de Interés Comunitario Europeo (HIC) de posidonia oceánica y arrecifes y también el menor impacto para el sector pesquero. La entrada del enlace se sitúa en la zona de la Punta de Son Oleo.

En cuanto al trazado terrestre, se ha optado por el uso de la zona de dominio de carretera, minimizando las molestias y se ha decidido la construcción de la subestación en una zona antropizada e industrial, frente al cementerio, al otro lado de la ronda de Ciutadella en dirección Maó, para reducir su impacto ambiental y visual. Todo el proceso se ha desarrollado de manera coordinada con el Consell de Menorca y el ayuntamiento de Ciutadella.

Con la puesta en servicio de este nuevo enlace se logrará reforzar significativamente la calidad y seguridad del suministro eléctrico de Menorca, además de reducir drásticamente las necesidades de funcionamiento de la central de Maó.

Asimismo, permitirá maximizar la integración de energías renovables en el sistema eléctrico balear en condiciones de seguridad para el sistema.

Gracias a estos beneficios, la previsión de reducción de las emisiones de CO2 en Menorca es de 154.000 toneladas al año, contribuyendo a la sostenibilidad y la descarbonización de las islas, además de aumentar la eficiencia del sistema con una reducción de costes de unos 36,3 millones de euros al año.

Paralelamente al avance de la tramitación de la futura segunda interconexión, Red Eléctrica ha iniciado ya la fase de montaje electromecánico del sistema de baterías de la subestación de Mercadal.

La actuación consiste en la instalación de módulos de baterías en la subestación de Mercadal 132 kV, que suman 50 MW de potencia y 37,5 MWh de capacidad energética. El proyecto, que está incluido en la Planificación vigente, supone una inversión de 50 millones de euros.

La previsión es que la instalación de las baterías esté finalizada después del verano, fase a la que seguirá un periodo de pruebas para la posterior entrada en servicio acompasada a la planificación actual 2021-2026.

Corredor ha estado acompañada en la presentación pública del futuro enlace por el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard; el presidente del Consell de Menorca, Adolfo Vilafranca; el conseller de Empresa, Autónomos y Energía del Govern, Alejandro Sáenz de San Pedro, y el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez.

Desde el Gobierno central, el secretario de Estado de Energía, Joan Griozard, ha explicado que con el arranque de este proceso de participación para la futura segunda conexión con Mallorca, y las futuras baterías de Es Mercadal, se colocan los cimientos para empezar a hablar de una Menorca renovable, "una Menorca que podrá ser autoconsumidora, que recibirá energía renovable de Mallorca y que contribuirá, también, a que el archipiélago balear reciba energía renovable, todo eso, en un mismo día y cada día".

El presidente del Consell de Menorca, Adolfo Vilafranca, ha asegurado que este proyecto no solo refuerza la seguridad del sistema eléctrico de Menorca, sino que representa un paso imprescindible para avanzar hacia un modelo energético más limpio, estable y eficiente.

"Confiamos en que este proyecto marque un antes y un después, y que sea el impulso definitivo para que Menorca avance con seguridad hacia el modelo energético sostenible que la sociedad demanda y que el futuro exige", ha indicado.

Por su parte, el conseller Sáenz de San Pedro ha explicado que el segundo enlace entre Menorca y Mallorca es una infraestructura estratégica para el futuro energético de la isla.

"Menorca no puede depender de un único enlace eléctrico y esta segunda interconexión refuerza de manera decisiva la seguridad y la estabilidad del sistema. Desde el Govern actuamos con planificación y anticipación, garantizando que la isla tenga la resiliencia energética que merece", ha concluido el conseller.