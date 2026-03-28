Arranca el FolkAndratx Festival, que aspira a convertirse en "punto de encuentro" del folclore nacional - AYUNTAMIENTO DE ANDRATX

PALMA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Andratx ha presentado este sábado la tercera edición del FolkAndratx Festival, con el que aspira a convertirse en un "punto de encuentro" del folclore a nivel nacional.

El acto y la recepción oficial han tenido lugar en Son Mas, donde se ha dado la bienvenida a las agrupaciones participantes, el Grup de Danses Alimara (Valencia), la Asociación Cultural Ben-Gara (Tenerife) y el grupo anfitrión Aires d'Andratx (Mallorca).

Durante la presentación, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, se ha realizado una entrega de obsequios a las agrupaciones participantes y un reconocimiento especial a Aires d'Andratx con motivo de su 40 aniversario.

La alcaldesa del municipio, Estefanía Gonzalvo, ha considerado que el festival "ya se ha convertido en una cita ineludible tras el éxito de los últimos años" y ha destacado el valor del folclore como "la historia viva" del pueblo.

Tras la recepción, se ha llevado a cabo un pasacalles hasta la plaza de España, donde han tenido lugar las primeras actuaciones ante numeroso público.