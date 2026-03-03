Arranca la inscripción para la segunda edición de 'Joves a la Serra' con 136 plazas

Archivo - Nieve en la Serra de Tramuntana, a 10 de marzo de 2023, en Sóller, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La segunda edición del programa de actividades 'Joves a la Serra', a la que se podrán apuntar 136 jóvenes de entre nueve y 17 años, abrirá este miércoles su plazo de prescripción.

Según ha anunciado el Consell de Mallorca en una nota de prensa, esta edición cuenta con 48 plazas más que el año pasado y los plazos de admisión estarán comprendidos entre el próximo miércoles y el martes 10 de marzo.

La solicitud de preinscripción deberá formalizarse obligatoriamente a través de la Sede Electrónica del Consell y la asignación del plazas se realizará durante un sorteo.

El programa combinará excursiones a la montaña y actividades en el medio natural con el conocimiento del patrimonio cultural e histórico, promoviendo los valores que inspiraron la declaración de la Sierra de Tramuntana como Patrimonio Mundial de la Unesco en la categoría de paisaje cultural.

Las estancias se desarrollará en cuatro grupos de tres días y dos noches cada uno entre los meses de abril y mayo de 2026, diferenciadas por franjas de edad. Así, del 2 al 4 de abril será para niños de 9 y 10 años, del 6 al 8 de abril para niños de 11 y 12 años, del 9 al 11 de abril para jóvenes de 13 y 14 años, y del 1 al 3 de mayo para jóvenes de 15 a 17 años.

La actividad incluye transporte directo de ida y vuelta desde Inca hasta el refugio del Pont Romà de Pollença, estancia en régimen de pensión completa durante toda la duración del programa y el desarrollo de excursiones y dinámicas educativas en el medio natural.

Esta actividad, subvencionada por el Consell, cuenta con un precio total de 35,35 euros por participante y, de las 34 plazas previstas para cada turno, cuatro serán bonificadas para jóvenes derivados por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) o por los ayuntamientos.

Además, la institución insular prevé ampliar el programa a lo largo de 2026 con la puesta en marcha de una nueva edición de en veranos, que contará con tres turnos entre junio y septiembre.