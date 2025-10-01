Arranca la primera edición de cursos de B1 de catalán del IBSalut para profesionales sanitarios

Cursos de B1 de catalán del Servicio de Salud para profesionales sanitarios - CAIB

PALMA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Salud de Baleares (IBSalut) ha puesto en marcha este miércoles la primera edición de cursos B1 de catalán dirigidos a profesionales sanitarios.

Además, también se inician los cursos del nivel A2, que ya van por su cuarta edición, según ha señalado la Conselleria de Salud en una nota de prensa.

En total, se han inscrito 213 profesionales (111 del nivel B1 y 102 del nivel A2) a los cursos, que se dirigen principalmente a personal sanitario y celadores.

Las dos ediciones de los cursos de catalán inicial y elemental se han organizado y elaborado conjuntamente por el IBSalut y el Institut d'Estudis Baleàrics (IEB). Según ha destacado la Conselleria, el material didáctico es propio y se ha diseñado y editado específicamente para los profesionales del Servicio de Salud.

Asimismo, el subdirector de Humanización, Atención al Usuario y Formación del Servicio de Salud, Gabriel Rojo, y el director del IEB, Llorenç Perelló, han presentado los cursos este miércoles.

Por gerencias, se han apuntado 60 profesionales sanitarios del Hospital Universitario Son Espases, 60 del Hospital Universitario Son Llàtzer, 19 del Hospital Comarcal de Inca, 17 del Hospital de Manacor, 40 profesionales del Hospital Can Misses y 17 del Hospital Mateu Orfila.

Los cursos se impartirán en todos los hospitales públicos de Baleares, en forma de dos sesiones semanales de carácter presencial. En el caso del nivel B1 (75 horas) comienzan este miércole4s y finalizan el 26 de enero de 2026, mientras en que los cursos del nivel A2 (50 horas), las clases comienzan este jueves y terminan el 30 de diciembre.

Desde Salud han puesto en valor la "buena acogida" que que ha tenido el curso de catalán inicial (A2) para personal sanitario en las ediciones anteriores, con un total de 408 profesionales inscritos.

Los cursos están diseñados y enfocados a las situaciones comunicativas propias del ámbito sanitario y permiten obtener un certificado que se valorará como mérito en los procesos de provisión de plazas y en las bolsas de trabajo de todas las categorías profesionales sanitarias del IBSalut.

El objetivo, ha subrayado la Conselleria, es promover y garantizar el uso del catalán como lengua oficial y propia de Baleares, hacer más asequible al personal del Servicio de Salud el acceso al conocimiento del catalán y conseguir que lo utilice progresivamente como lengua vehicular, para favorecer la comunicación con los pacientes.