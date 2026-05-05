Arranca el proceso de primarias en MÉS per Palma para escoger candidato a la alcaldía

PALMA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La asamblea de MÉS per Palma ha aprobado este martes el plan de trabajo de la organización y cuyo primer paso es el inicio del proceso de primarias, orientado a configurar una candidatura electoral sólida, con la mirada puesta en construir una alternativa de gobierno en 'Ciutat' y con la voluntad de reforzar la presencia de los ecosoberanistas en el Consistorio.

La militancia ha dado este martes el visto bueno a la celebración de las primarias que tienen que definir los candidatos de la formación de cara a las próximas elecciones municipales.

Durante la asamblea se ha aprobado la composición de la Comisión de primarias, el órgano encargado de velar por la transparencia y el buen funcionamiento de todo el proceso.

Esta comisión estará presidida por Miquel Àngel Contreras, que tendrá la responsabilidad de coordinar las tareas y de asegurar que el proceso se desarrolle con plena normalidad y participación.

La coordinadora de MÉS per Palma, Xisca Mir, ha destacado la importancia del momento. "Hoy ponemos en marcha un proceso clave para el futuro de nuestra organización y, sobre todo, para el futuro de Palma. Es el primer paso para construir una candidatura fuerte, arraigada y con capacidad real de transformar la ciudad", ha indicado.

Mir ha remarcado que el proceso se afronta con una actitud positiva y ambiciosa. "Lo hacemos con ganas, con mucha ilusión y, sobre todo, con el convencimiento de que podemos mejorar los resultados. Tenemos equipo, tenemos proyecto y tenemos cada vez más apoyo ciudadano", ha añadido.

En este sentido, ha valorado los datos recientes que confirman que MÉS es la única fuerza de izquierdas que crece en Palma, lo que ha considerado que "no es ninguna casualidad sino el resultado de un trabajo constante, riguroso y comprometido".

Así, la coordinadora ha hecho un llamamiento a la movilización. "Estamos en un momento en que mucha gente busca alternativas en el actual gobierno de derechas. Nosotros queremos ser esta alternativa útil, valiente y coherente, capaz de dar respuesta a los grandes retos de Palma, como el acceso a la vivienda, la sostenibilidad, la convivencia y la calidad de vida en los barrios", ha señalado.

Los ecosoberanistas han hecho un llamamiento tanto a la militancia como al conjunto de la ciudadanía a implicarse en este nuevo ciclo político.