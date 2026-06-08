Arranca la séptima campaña 'Ningún hogar sin alimentos'

Voluntarios durante la campaña de recogida de alimentos. - María José López - Europa Press

PALMA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación La Caixa y CaixaBank han impulsado la séptima edición de la campaña solidaria en favor de los Bancos de Alimentos 'Ningún hogar sin alimentos'.

La campaña persigue el objetivo de fomentar la acción colectiva y ayudar a frenar la cronificación de la pobreza alimentaria en España, ha informado la entidad en un comunicado.

La edición de este año arranca con una aportación de un millón de euros por parte de la Fundación La Caixa, como ya había hecho en las campañas anteriores.

En 2025, la iniciativa recaudó alrededor de 2,1 millones de euros, un importe equivalente a 1.395 toneladas de alimentos básicos.

Esta aportación solidaria fue distribuida por toda España a través de los Bancos de Alimentos asociados a la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal) y de sus cerca de 6.000 entidades sociales colaboradoras. En Baleares, la iniciativa recaudó más de 45.300 euros el año pasado.

En las seis ediciones llevadas a cabo entre 2020 y 2025, la campaña ha permitido recaudar más de 13 millones de euros en el conjunto del país y ha superado las 12.500 toneladas de alimentos básicos.

"Hacemos un llamamiento a la solidaridad de la ciudadanía, las empresas y las instituciones, porque cada aportación, por pequeña que sea, se transforma en ayuda concreta y puede marcar una diferencia real en la vida de muchas personas", ha dicho el presidente de la Fesbal, Pedro Llorca.

El subdirector general de la Fundación La Caixa, Marc Simón, ha puesto el foco en la necesidad de trabajar "para romper el círculo de la pobreza", para los que "es imprescindible complementar el acompañamiento con la cobertura de recursos básicos como la alimentación".

El director de Acción Social de CaixaBank, Josep Parareda, ha explicado que se pueden hacer donaciones a través de diferentes vías como Bizum, banca digital, web y oficinas.