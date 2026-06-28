Arrancan las manifestaciones del Orgullo LGTBIQ+ en Palma para reivindicar que "ninguna agresión quede sin respuesta"

PALMA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las dos manifestaciones del Orgullo LGTBIQ+ convocadas este domingo en Palma han iniciado su marcha desde plaza de España, bajo las premisas de que "ninguna agresión quede sin respuesta" y que, "sin la caída del capitalismo, no acabará la LGTBI-fobia".

Ben Amics y Orgull Crític Mallorca han salido desde este céntrico punto de la ciudad, para finalizar sus protestas en la plaza de Cort y la plaza de la Columnas, respectivamente.

La primera en partir ha sido la de Orgull Crític Mallorca y su portavoz, Ju, ha resaltado que el Día Internacional del Orgullo es la conmemoración de la revuelta de Stonewall, en la que "las más precarizadas se rebelaron y plantaron cara con violencia a los cuerpos policiales que les reprimían día sí y día también".

Por eso ha señalado que recogen su herencia para hacer frente a "la miseria" a la que lleva la "deriva neoliberal" y la "crisis de la sociedad del bienestar, la socialdemocracia y el auge del fascismo".

En ese sentido, ha remarcado que el "fascismo" y la "transmaricobibollofibia" son "síntomas del capitalismo", por lo que hasta que no se produzca su destrucción, ha planteado que "se reproducirán" y serán "oleadas que irán y vendrán".

Seguidamente ha salido la de Ben Amics, entidad que este año ha mantenido un conflicto abierto con el Ayuntamiento de Palma por la organización de la 'revetla' del Orgullo.

La portavoz de Ben Amics, Tatiana Casado, ha señalado que este día salen a la calle para luchar y reivindicar los derechos del colectivo LGTBIQ+ y, pese a que Cort les haya "cerrado las puertas", este domingo salen a la calle para gritar que "tienen los mismos derechos que todos y que quieren vivir así como son".

Además, ha considerado importante movilizarse este día por el "aumento de agresiones LGTBI-fóbicas, la discriminación en centros educativos y la ausencia de cursos en diversidad afectivosexual en Palma".

Respecto a la polémica con la corporación municipal, ha puesto de relieve la diferencia entre la manifestación de este domingo, con un "gentío" en plaza España, y "cuatro gatos" en plaza Mayor --donde el Ayuntamiento de Palma celebró su 'revetla'--.

"Si las entidades, que son el corazón de la ciudadanía, no coorganizan, ocurre lo que ocurrió este sábado, que fue muy poca gente, sin ninguna reivindicación y para el turismo", ha criticado.