Arrancan las obras complementarias de la red de impulsión de la Playa de Palma, que durarán medio año

PALMA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La empresa municipal Emaya ha iniciado las obras complementarias de la red de impulsión de la Playa de Palma, que durarán cerca de medio año y prevén nuevas canalizaciones y la reconexión de diversas estaciones.

Al mismo tiempo, Emaya aprovechará los trabajos de esta primera fase de las obras para llevar a cabo trabajos puntuales destinados a mejorar el funcionamiento del sistema, ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado.

De este modo, el período inicial del proyecto, que comenzó a ejecutarse el pasado 16 de febrero, con un importe de licitación cercano a los 210.000 euros, afecta a la calle Garsa en el tramo comprendido entre las calles Flamenc y Pingüí.

La intervención ha sido estructurada en cuatro bloques de actuaciones, todas ellas destinadas a mejorar el sistema de impulsión del saneamiento de Playa de Palma hacia las instalaciones de la planta de tratamiento de aguas EDAR 1, situada en s'Aranjassa.

Por un lado, los técnicos y operarios ejecutarán las obras necesarias para desconectar la estación --ubicada en la calle Pingüí-- de la red actual y proceder a su reconexión a la nueva red, que discurre a través de la calle Flamenc.

Con esta intervención se persigue el objetivo de incrementar la fiabilidad de la instalación, reduciendo la dependencia de las conducciones que se encuentran ya en el período final de su vida útil.

Una segunda actuación abordará la conexión de la estación de impulsión de Son Oms a la nueva red, también con el fin de mejorar la operatividad del sistema, y, en tercer lugar, se incorporarán nuevas ventosas a la red de impulsión existente, que hará posible la evacuación del aire durante el proceso de llenado.

Estas ventosas también permiten la entrada de aire durante el vaciado, evitando depresiones y posibles colapsos de la tubería, y facilitan la expulsión del aire acumulado durante el servicio, mitigando los riesgos de cavitación y alargando la vida útil de la conducción.

Por último, una cuarta actuación prevista en el proyecto consiste en mejorar los desagües y los elementos de control para dotar de mayor accesibilidad a determinados elementos de control de la red.