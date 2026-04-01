Arrancan las obras del Hospital de Felanitx que contará con un centenar de habitaciones y cuatro unidades hospitalarias

La presidenta del Govern, Marga Prohens, en el acto de colocación de la primera piedra del Hospital de Felanitx, acompañada de autoridades locales y representantes del Govern. - CONSELLERIA DE SALUD

PALMA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las obras del nuevo Hospital de Felanitx han comenzado este miércoles con el acto de colocación de la primera piedra de una infraestructura sanitaria que contará con unas cien habitaciones dobles de uso individual y cuatro unidades hospitalarias para atender a pacientes de la comarca de Llevant con enfermedades crónicas.

La presidenta del Govern, Margalida Prohens, ha asistido al acto del inicio de la construcción, en el que también han estado la consellera de Salud, Manuela García, el director general del Servicio de Salud, Javier Ureña, y de la alcaldesa de Felanitx, Catalina Soler.

El IbSalut invertirá poco más de 25 millones de euros para construir el nuevo hospital de atención intermedia de Felanitx, que contará con cuatro unidades hospitalarias con veinticinco habitaciones por bloque, con los correspondientes servicios generales y un hospital de día rehabilitador.

Durante el acto, Prohens ha destacado que este proyecto responde a una "necesidad real" derivada del crecimiento demográfico y del envejecimiento de la población y ha remarcado el compromiso del Govern con una sanidad pública "de calidad, cercana y adaptada a los nuevos retos asistenciales".

Así, ha apuntado que en los últimos años Baleares ha pasado de casi 1.100.000 a 1.275.000 tarjetas sanitarias. Esto supone 180.000 usuarios más en una década, a los que se suman 40.000 nuevos usuarios en lo que va de legislatura. Además, alrededor del 20% de la población del Llevant de Mallorca supera los 65 años, una cifra que "continuará creciendo en los próximos años".

Por estos motivos, el Govern tiene previstas otras infraestructuras de atención intermedia, como el nuevo Hospital Son Dureta en Palma, el Hospital Verge del Toro de Menorca y el Hospital Ca na Majora en Eivissa. Cuando estas infraestructuras estén en funcionamiento, se dispondrá de casi 800 camas de atención intermedia, que ayudarán a descongestionar los hospitales de pacientes agudos.

El nuevo hospital de atención intermedia de Felanitx tendrá una superficie construida de 11.920 m2 y cien habitaciones dobles de uso individual orientadas a la atención de pacientes con cronicidad compleja y avanzada de la comarca de Llevant. Estas habitaciones están diseñadas especialmente para "garantizar el confort y el bienestar de los pacientes durante la estancia hospitalaria".

Este nuevo equipamiento sanitario proporcionará una atención integral y de calidad a los pacientes con enfermedades crónicas que necesiten una atención de convalecencia o rehabilitación para recuperar la autonomía, así como a sus cuidadores.

Los pacientes recibirán tratamientos y cuidados dirigidos especialmente a estabilizar la enfermedad, la rehabilitación y la recuperación de la autonomía personal.

La presidenta ha subrayado que con este proyecto el Govern "cumple con la palabra dada a los ciudadanos" y ha recordado que se trata de una infraestructura que llevaba años anunciada "sin llegar a ejecutarse".

El proyecto se enmarca en el Plan de Inversiones Sanitarias 2024-2027, dotado con 435 millones de euros. Además, forma parte del plan 'Illes en transformació', que prevé una inversión global de 4.000 millones de euros en infraestructuras públicas.