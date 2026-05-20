Arrancan las obras de una promoción de ocho viviendas en alquiler social del Ibavi en Sa Pobla. - CAIB

PALMA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha colocado la primera piedra de una nueva promoción de vivienda pública del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) en Sa Pobla, con lo que arrancan las obras de construcción de un edificio de ocho viviendas de alquiler social, que serán destinadas de forma preferente a personas con al menos 15 años de residencia en el municipio, de acuerdo con la propuesta del Ayuntamiento.

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo; y el alcalde de Sa Pobla, Biel Ferragut, junto con el gerente del Ibavi, Roberto María Cayuela, han encabezado el acto de colocación de la primera piedra. Se trata de la primera promoción que construye el Ibavi en 15 años en Sa Pobla, donde el organismo gestiona 90 viviendas.

El edificio, situado en la calle República Argentina, 28, contará con planta baja y dos plantas piso, con ocho viviendas, dos de ellas adaptadas para personas con discapacidad, y en el patio interior se ubicarán ocho plazas de aparcamiento en superficie.

La distribución prevista es de seis viviendas de dos dormitorios --entre ellas las dos adaptadas-- y de dos viviendas de un dormitorio.

Esta promoción, ubicada en un solar cedido por el Ayuntamiento de Sa Pobla al Ibavi, forma parte de las actuaciones en marcha del Govern para facilitar vivienda asequible a residentes en las islas. El plazo de ejecución previsto es de 18 meses, de forma que se prevé que las obras puedan concluir a finales del año 2027.

Las obras de construcción de la promoción tienen un presupuesto de cerca de 1,3 millones de euros y se enmarcan en el plan de infraestructuras 'Islas en transformación', impulsado por el Govern.

Esta actuación está cofinanciada en un 60 por ciento a través del programa Feder 2021-2027 y, además, está considerada como una operación de importancia estratégica.

En total, como ha recordado el conseller Mateo, el Govern impulsa en el conjunto de Baleares más de 1.200 viviendas públicas en nuevas promociones, destinadas a ciudadanos de las islas con una residencia mínima de cinco años en esta comunidad, y con preferencia para los residentes en el municipio. La promoción pública es uno de los ejes del plan de choque del Govern.

Tanto esta promoción de Sa Pobla, como la mayoría de los proyectos de vivienda social del Ibavi, se benefician del procedimiento exprés incorporado por el Govern para acelerar la tramitación de los proyectos de vivienda pública, mediante la declaración como inversión de interés autonómico para obtener una tramitación abreviada, como otras infraestructuras como centros educativos y sanitarios.

En cuanto a este proyecto, el edificio se sitúa en una zona de nuevo crecimiento del municipio, que se caracteriza por la construcción de viviendas entre medianeras con fachadas alineadas a vial, siguiendo el patrón urbanístico tradicional de parcelación de Sa Pobla.

El solar forma parte de una unidad de actuación situada en el límite urbano de Sa Pobla y cierra el suelo urbano entre la entrada por la carretera de Inca, la ronda y la calle Fray Juníper Serra.

En relación con las características de la promoción, todas las viviendas cuentan, como mínimo, con un espacio común para estar, cocina y comedor, un dormitorio y un baño. Las viviendas se configuran de tal manera que todas las estancias cumplan los requerimientos normativos de ventilación e iluminación con aperturas en fachada.

El edificio cuenta con un aparcamiento en superficie situado en la parte posterior de la parcela al que se accede a través del pasaje central.

Se prevén ocho plazas de aparcamiento, dos de ellas adaptadas. En la cubierta del edificio, accesible solo para mantenimiento, se ubican placas fotovoltaicas para captación solar y las chimeneas de extracción de humos.