Arrancan los viajes culturales a Eivissa y Formentera para personas mayores de Mallorca - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El primer turno de los viajes culturales para personas mayores de 60 años organizados por el Consell de Mallorca, que este año llegará a 216 beneficiarios, ha arrancado este martes con las primeras visitas a Eivissa y Formentera.

El viaje, de cuatro días y tres noches, propone un recorrido por el patrimonio histórico, cultural y paisajístico de las Pitiusas, con actividades pensadas para acercar a los participantes a la historia, las tradiciones y los espacios más emblemáticos de las islas.

Esta edición da continuidad a un programa que se inició con la visita a Menorca y continuó con Perpiñán, ha informado la institución insular en un comunicado.

Coincidiendo con el inicio del primer turno, el conseller insular de Presidencia, Toni Fuster, ha visitado a los participantes para compartir con ellos los primeros momentos del viaje e interesarse por sus impresiones en esta primera jornada.

"Este programa permite acercarse a lugares como Eivissa y Formentera desde otra mirada, no como una visita puntual, sino como una experiencia para entender el territorio, sus paisajes y su historia, y al mismo tiempo ofrece a las personas mayores la oportunidad de seguir descubriendo, moverse y formar parte activa de este tipo de propuestas", ha explicado.

El programa ha comenzado con una visita al Parque Natural de Ses Salines, su centro de interpretación, una parada en el mirador de Es Vedrà y una visita a Sant Josep de sa Talaia.

Durante los días siguientes, los participantes recorrerán Dalt Vila a través de una visita teatralizada y visitarán el Museo Arqueológico de Eivissa, el mercado de Punta Arabí y diferentes enclaves del norte de la isla como Santa Gertrudis o Sant Miquel de Balansat.

El itinerario incluye también una jornada completa en Formentera, con visitas guiadas al faro de la Mola, el faro del Cap de Barbaria, Sant Francesc y el conjunto megalítico de Ca Na Costa.