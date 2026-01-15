Art Cologne Palma contará en 2026 con la participación de 88 galerías de 20 países diferentes. - CAIB

Art Cologne Palma contará en su edición de 2026, que se celebrará en el Palacio de Congresos de Palma del 9 al 12 de abril, con la participación de 88 galerías de 20 países diferentes, junto con instituciones sin ánimo de lucro, que se presentarán en los dos conceptos expositivos 'Gran Saló' y 'Parkour'.

La feria tendrá lugar del 9 al 12 de abril de 2026 en el Palacio de Congresos de Palma, reafirmando la posición de la isla de Mallorca como plataforma internacional en crecimiento para el arte contemporáneo, según ha indicado en nota de prensa la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes.

La edición de 2026, que cuenta con el apoyo del Govern, el Consell Insular de Mallorca y el Ayuntamiento de Palma, reunirá a un total de 88 galerías, de las cuales 32 son españolas --casi la mitad de ellas con sede en Mallorca--, además de 26 galerías alemanas y una amplia representación internacional de toda Europa y otras procedencias, incluyendo Dinamarca, Noruega, Suecia, Reino Unido, Estados Unidos, Europa del Este, Corea, Sudáfrica y Sudamérica.

Este amplio alcance geográfico, según han destacado, posiciona a Palma como un punto de encuentro entre los centros de arte europeos consolidados y las escenas internacionales emergentes.

También pone de relieve el enfoque de la feria en el descubrimiento, el intercambio y el contexto, más que en la dimensión del evento, con una selección internacional, una potente presencia local y una estructura expositiva claramente definida.

UN ECOSISTEMA LOCAL DIFERENCIADO

Art Cologne Palma está concebida como una feria especializada y de primera clase, centrada en el diálogo y en la colaboración a largo plazo con galerías, coleccionistas e instituciones. La feria se presenta en colaboración con Art Palma Contemporani, la asociación de galerías de la isla de Mallorca.

En la edición 2026 estarán representadas 14 galerías mallorquinas, lo que refleja el creciente reconocimiento del panorama galerístico de la isla. Entre los participantes se incluyen nombres consolidados como Baró, Kewenig, Pelaires y Xavier Fiol, junto con galerías más nuevas como Florit Florit, La Bibi plus Reus y Galeria Fermay.

La presencia institucional mallorquina refuerza aún más este contexto. Durante la feria, el museo Es Baluard Museu d'Art Contemporani presentará una importante exposición dedicada a Jannis Kounellis, junto con programas ya en curso de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, el Solleric y del Centro Cultural Andratx (CCA Andratx).

DOS CONCEPTOS EXPOSITIVOS: GRAN SALÓ Y PARKOUR

La edición de 2026 introduce un formato claramente articulado, que se ha estructurado en torno a dos segmentos.

'Gran Saló' presentará galerías dentro de un diseño clásico de feria de arte, ofreciendo un marco claro para presentaciones comisariadas y el diálogo con coleccionistas y profesionales del arte.

'Parkour' propone un enfoque más abierto y experimental, invitando a las galerías a trabajar más allá de formatos convencionales de estands y a interactuar directamente con la arquitectura del recinto.

Ubicado en el hall principal del Palacio de Congresos, diseñado por Francisco Mangado --arquitecto español conocido por su arquitectura cívica y cultural--, Parkour se define por su alto techo y el amplio volumen vertical que genera.

Está concebido para dar cabida a obras de gran escala, instalaciones suspendidas y presentaciones con gran necesidad de espacio, disolviendo los límites visuales del estand tradicional y fomentando una circulación más libre y un encuentro más inmersivo con las obras.

Concebido como un espacio de exploración, Parkour acoge tanto a galerías emergentes como consolidadas, interesadas en modos de presentación alternativos que encajan con las dimensiones y proporciones arquitectónicas existentes.