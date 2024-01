La artista Leticia Muñoz, ganadora del Premio Benet Mas con su proyecto 'El fin. El origen'

PALMA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La artista y profesora de cerámica Leticia Muñoz ha resultado ganadora del Premio Benet Mas, que otorga el Ayuntamiento de Marratxí, con su proyecto expositivo titulado 'El fin. El origen', con el huevo como protagonista.

Además de poder exponer en el marco de la XXXIX Fira del Fang, que se celebrará del 1 al 10 de marzo de 2024, el premio también incluye una dotación económica de 3.000 euros, según ha informado el Consistorio marratxiner en una nota de prensa.

La obra se ha podido ver con anterioridad en la Bienal Europea des Blancs Manteaux, en París, celebrada en 2023.

El objetivo de estos premios es potenciar y fomentar la creación, el estudio, la investigación, la vertiente artesana y artística en el ámbito de la cerámica y promocionar al mismo tiempo el sector y el nombre de Marratxí como municipio ceramista.

La regidora de Cultura y Patrimonio, Carmen Cañellas, ha destacado la originalidad de la obra y la apuesta del Ayuntamiento tanto por la conservación de las tradiciones, como también por la creación más innovadora y rompedora de los artistas ceramistas, que es lo que se busca básicamente con este premio.

Profesora de cerámica en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Baleares, Leticia Muñoz tiene formación en Bellas Artes y además de artista plástica también es conocida por ser artista visual.

Muñoz ha recibido con sorpresa el premio. "Me ha sorprendido el premio porque mi propuesta no es clásica, pero estoy muy agradecida y positivamente sorprendida, con muchas ganas de mostrarla en torno a la Fira del Fang, que es un canal muy bueno para que la gente conozca otras propuestas gracias al Ayuntamiento", ha afirmado.

Consciente de la cantidad de ceramistas de Marratxí y la dificultad de la creación cerámica, la artista ha indicado que se considera una artista multidisciplinar, aunque la cerámica requiere una técnica, conocimiento de la cocción y el esmalte, extremo que reconoce que no es fácil. "Me encanta la cerámica utilitaria, pero en creación, la cerámica está para darle un significado más allá de lo evidente. Tenemos tanta cerámica funcional que a mí me interesa darle un carácter creativo total", ha añadido.

El proyecto 'El fin. El origen' se ha trabajado a partir del concepto del huevo en todas sus formas y significados. El huevo como origen de la vida y como objeto de consumo. "Invito a la gente que venga a la exposición a que se adentre en el universo cósmico que he creado. La obra rodeará el espacio expositivo", ha afirmado Muñoz.

Artista multidisciplinar, Leticia Muñoz (Valencia, 1976). Es Licenciada en Bellas Artes y Máster en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) en Arte Contemporáneo.

Además de ser docente de a Escuela Superior de Diseño de Palma, ha estudiado en diferentes escuelas de Francia y México, adquiriendo en su trabajo una amplia gama de técnicas y lenguajes plásticos (escultura, fotografía, vídeo), y corporales ( danza contemporánea, teatro y performance).

Ha participado en diferentes festivales internacionales como Water Tower Art Fest, en Sofía (Bulgaria), Festival de Video Danza de Mallorca, Bang, Festival Internacional de Video Arte de Barcelona; ferias de arte, como Art Athina en Atenas y Supermarket en Estocolmo; para instituciones públicas como el Instituto Cervantes de Sofía y el Akademi Sztuk de Lodz, Polonia y en museos de Mallorca como Es Baluard y la Fundación Pilar y Joan Miró.

EL ORIGEN DEL GALARDÓN BENET MAS

Benet Mas (Santa Maria, 1932-1987)) fue un destacado ceramista con presencia en las primeras Fires del Fang y participó en la recuperación de las ocarinas a partir de la iniciativa y trabajo de investigación histórica y musicológica de Gregori Negre Bover junto con Carmen Hermoso. Su obra estuvo marcada por la simplicidad y expresión de la fuerza de los elementos naturales.

Con su muerte se decidió impulsar el premio en su honor, un galardón que empezó reconociendo a tres artistas, pero que desde hace más de diez años ha crecido en el espacio que ocupa y su dotación económica. En 2011 el Ayuntamiento de Marratxí decidió conceder un único premio al mejor proyecto expositivo cerámico. El certamen es de ámbito nacional y abierto a artesanos y artistas.