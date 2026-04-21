La artista mallorquina Mercedes Balle inaugura una exposición en Tánger

La Artista Mercedes Balle Inaugura Una Exposición En Tánger Para Reforzar Los Vínculos Culturales Con Palma - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La artista Mercedes Balle ha inaugurado la exposición 'Arqueologías contemporáneas, rastros de la memoria' en el espacio cultural La Tour du Ciel de Tánger, una iniciativa que busca reforzar los vínculos culturales entre esta ciudad y Palma.

Según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, la muestra reúne obras de la creadora palmesana junto a la artista marroquí Insaf Benali y ha sido comisariada por Juan Carlos Rego a partir del diálogo entre ambas autoras.

El proyecto se exhibe en este espacio cultural, situado en el barrio de Dar Baroud, y, según ha destacado Cort, ha despertado expectación entre la comunidad artística local.

Balle, que se encuentra realizando una residencia en Tánger, comparte espacio con Benali. El proyecto surgió a partir de una petición del área de Cultura del Ayuntamiento de Palma a Balle para desarrollar una propuesta destinada a exhibirse en este centro cultural durante su periodo de residencia en la ciudad.

En este contexto, Balle ha colaborado con Benali, una artista marroquí de 23 años formada en el Instituto Nacional de Bellas Artes de Tetuán, cuya obra indaga en los procesos de la memoria y el tiempo desde un discurso personal.

En el caso de la artista balear, su trabajo se enfoca en aspectos vinculados a la construcción de las ciudades y los subsuelos urbanos, adaptando su estilo a las características del espacio expositivo.

Al acto de inauguración ha asistido el regidor de Turismo, Cultura y Deportes de Cort, Javier Bonet, así como el director del Instituto Cervantes en Tánger, Juan Vicente Piqueras.

Bonet ha asegurado que este evento, que "implica un encuentro personal y artístico entre dos jóvenes creadoras", supone una conversación "enriquecedora" entre ambas ciudades.

"Una demostración de los nexos y puntos de unión que hermanan y relacionan sus propuestas, tal y como ha sucedido históricamente entre nuestros pueblos", ha añdido.

Por otro lado, la delegación de Palma desplazada a la exposición también ha visitado el Palacio de las Culturas y las Artes, donde ha sido recibida por su director, M. El Haji Omar, y Villa Harris, donde ha ejercido como anfitriona su conservadora, Hind Gossn.