El artista Pep Llambías resalta la cultura como "base de la sociedad" en su discurso de la Festa de l'Estendard 2025

El artista Pep Llambías durante su lectura del pregón de la Festa de l'Estendard 2025. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El artista plástico Pep Llambías ha pronunciado su pregón con motivo de la Festa de l'Estendard 2025, en el que ha pedido el apoyo de las instituciones al mundo del arte y la cultura como "base de la sociedad" y de las propias instituciones.

Durante su intervención en la Sala de Plenos del Ayuntamiento de Palma, el pregonero ha rememorado su trayectoria artística, el pasado de la ciudad y ha expuesto las dificultades a las que se enfrentan los artistas durante el proceso creativo, con una narrativa irónica sobre cómo ha llegado a confeccionar el discurso.

Antes, el pregonero ha sido presentado por el teniente de alcalde y regidor, Llorenç Bauzá de Keizer, quien ha destacado la figura de Llambías como representante de un sector cultural mallorquín que "ha sabido ir más allá de las fronteras de Mallorca y conquistar un merecido prestigio nacional e internacional".

En esta línea, ha celebrado que la lectura del pregón corra a cargo de un representante del sector cultural. "Es el mejor colofón posible a un 2025 marcado por el reto que Palma está afrontando, destinado a conseguir la Capitalidad Europea de la Cultura en 2031", ha señalado Bauzá.

Seguidamente, Llambías ha descrito la manera en la que su negativa inicial a pronunciar el pregón de la fiesta se transformó en un sí gracias al debate con algunos de los miembros de la corporación local y conocidos.

También ha puesto en valor que la Festa de l'Estendard no conmemore acontecimientos bélicos, sino en el "comienzo de la construcción de Mallorca tal y como hoy se la conoce".

Asimismo, ha hecho referencia a la pérdida del tejido comercial y los bares típicos de Palma por una "desmedida especulación inmobiliaria", lo que, a su juicio, ha derivado en que se haya convertido en una ciudad "sin carisma" y que ha perdido "parte de su personalidad y fisionomía".

Más tarde, el alcalde de Palma ha cerrado el acto con un agradecimiento a Llambías por la lectura de un pregón "original y brillante en su exposición y composición".

"Llambías ha ofrecido un ejercicio de memoria viva, un relato honesto y profundo en el que ha entrelazado la trayectoria personal con la historia colectiva, la experiencia íntima y el arte con la ciudad", ha subrayado.

También el primer regidor de Cort ha reafirmado en sus palabras el compromiso "claro e irrenunciable" del equipo de gobierno con la cultura.

Prueba de ello, es la candidatura Palma 2031, una capitalidad que parte de la cultura como "palanca para el desarrollo sostenible, la cohesión social y territorial", y como "herramienta de inclusión, espacio de diálogo y motor económico".

Finalmente, el alcalde ha destacado la "generosidad" de Llambías a la hora de permitir que una reproducción de su emblemática obra 'Palma' sea el reconocimiento que reciben los embajadores de la ciudad, y ha invitado a la ciudadanía a participar en el resto de actos que conforman la programación del Estendard 2025.

Llambías (Alaró, 1954) ha llevado a cabo una destacada contribución a la dinamización cultural y artística de Palma a lo largo de las últimas décadas. Sus obras ha podido disfrutarse en numerosas ferias de arte emblemáticas como ARCO, Art Cologne o Art Miami pero también espacios de países como México, Brasil, Italia, Portugal, Suiza, Alemania, Estados Unidos y Holanda, o de ciudades españolas como Madrid, Valencia, Bilbao, Segovia, Ciudad Real, Alicante, Sevilla o Málaga.

Entre sus creaciones más reconocidas en la ciudad destaca la escultura 'Palma', inaugurada en 1999 con motivo de la celebración de la Universiada. Situada en el Passeig Sagrera, a escasa distancia del Consolat de Mar, la obra se ha consolidado como una imagen icónica de bienvenida a la ciudad.