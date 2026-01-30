Artistas, científicos y antropólogos se reunirán este fin de semana en Es Baluard para reflexionar sobre sus áreas

Representantes del Consell de Mallorca, el Ayuntamiento de Palma y Es Baluard Museu d'Art Contemporani con los participantes en la sesión inaugural del I Congreso Internacional de Arte, Cultura y Ciencia. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 30 Ene.

El I Congreso Internacional de Arte, Cultura y Ciencia-Biennal B se celebra este viernes y sábado en Es Baluard Museu d'Art Contemporani, en el que se darán cita artistas, científicos y antropólogos, entre otros profesionales, para reflexionar sobre el diálogo entre arte, ciencia y pensamiento crítico.

La cita se presenta bajo el título 'Habitar el futuro' y se integra en la Biennal B, la nueva iniciativa conjunta entre el Consell de Mallorca y el museo, que impulsa la creación contemporánea como "motor de innovación y transformación social", según ha explicado la institución insular en un comunicado.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y la vicepresidenta y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, han inaugurado estas jornadas acompañados por el director del museo, David Barro, y la meteoróloga y comunicadora científica Mercedes Martín, codirectora de Biennal B.

El presidente ha destacado que Mallorca debe ser un territorio que "se proyecta hacia el futuro" y, con la celebración de este congreso, pretende "reafirmar el compromiso de la institución insular con una cultura que dialoga con la ciencia y que contribuye a imaginar sociedades más sostenibles y creativas".

También ha señalado que Biennal B es "una apuesta estratégica" para situar la isla en el mapa internacional del pensamiento contemporáneo, con el objetivo de "reunir a artistas, científicos y profesionales de disciplinas muy diversas para abordar retos globales desde una mirada plural y abierta".

El Congreso reúne a profesionales de distintos ámbitos para plantear cómo se puede habitar el futuro "desde la responsabilidad, la creatividad y la sostenibilidad".

Durante el acto inaugural, Martín y Barro han presentado las líneas estratégicas de esta iniciativa, que quiere generar "espacios de convergencia" entre humanidades y ciencias para "afrontar los retos del futuro desde una perspectiva compartida".

La primera jornada ha comenzado con la conferencia inaugural de la figura clave del diseño sostenible Alastair Fuad-Luke. A continuación, diversos profesionales del ámbito creativo, como la artista portuguesa Fernanda Fragateiro, han introducido su manera de entender el arte con referencias a la teoría del arte, la historia de la arquitectura, el discurso feminista y el revisionismo político.

También ha habido referencias a la relación entre arte, cultura y naturaleza por parte de la facilitadora panameña Ela Spalding, así como a las formas arquitectónicas primarias y las arquitecturas vernáculas próximas a lo imaginario y femenino, por parte de la artista catalana residente en Nueva York Ester Partegàs.

Barro ha moderado un debate sobre paisaje y ciudad a partir de las intervenciones del artista cubano Carlos Garaicoa y del antropólogo y filósofo Santiago Beruete, autor de numerosos ensayos sobre la dimensión filosófica del jardín y el territorio.

El bloque previsto para esta tarde se ha abierto con la proyección del documental 'Cambiarlo todo sin cambiar nada', del ecólogo urbano Salvador Rueda, una pieza que introduce los principales retos del cambio en los entornos urbanos contemporáneos.

A continuación, Rueda, fundador del urbanismo ecosistémico y creador del modelo de las supermanzanas, ha presentado un caso práctico centrado en el urbanismo ecosistémico como herramienta de transformación.

La comisaria catalana Carolina Grau ha introducido las buenas prácticas propuestas por Gallery Climate Coalition, una red internacional de organizaciones artísticas comprometidas con la sostenibilidad medioambiental, y la artista egipcia Ghada Amer ha explicado su trabajo pionero al abordar cuestiones de género, opresión racial hacia las mujeres, sexo e identidad cultural.

Finalmente, la jornada del viernes se ha cerrado con una conversación protagonizada por una de las figuras más influyentes del liderazgo global en derechos humanos y justicia de género como es Musimbi Kanyoro. Expresidenta y directora ejecutiva del Global Fund for Women, Kanyoro ha reflexionado junto con Martín sobre el poder, la responsabilidad y el peso ético de la toma de decisiones en tiempos de crisis e incertidumbre.

La diversidad de miradas se amplía en la jornada del sábado, con la visita guiada a la exposición 'Jannis Kounellis. Laberinto sin paredes' a cargo de su comisario y director de Es Baluard Museu, David Barro, y la proyección de la película de animación 'Mariposas negras', premio Goya a la mejor película de animación, seguida de un coloquio con su director y productor cinematográfico, David Baute.

La película, que trata sobre los impactos de la crisis climática y la migración, está inspirada en mujeres reales y propone un viaje desde África, el Caribe y Asia hacia un futuro incierto para la humanidad. Es la antesala para que la bióloga y divulgadora científica Odile Rodríguez de la Fuente clausure el Congreso al hablar de su experiencia sobre la emergencia climática y sus efectos en las personas.