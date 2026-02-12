Uno de los asaltantes de Pau Rigo y otras cinco personas, condenados por secuestrar a un hombre por dinero

Los condenados, durante el juicio. - EUROPA PRESS

PALMA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Uno de los atracadores de Pau Rigo --el hombre que mató a uno de los asaltantes a su vivienda-- y otras cinco personas han sido condenados este jueves a cuatro años de cárcel por secuestrar y agredir a otro para reclamarle dinero en Palma.

Las partes han llegado este jueves a un acuerdo en la Sección Primera de la Audiencia Provincial y los seis acusados han sido finalmente condenados a tres años de prisión por detención ilegal --se les acusaba inicialmente de secuestro-- y un año por el delito de lesiones con instrumento peligroso.

La Fiscalía pedía inicialmente una pena de 14 años de prisión para cada uno de los acusados por unos hechos que ocurrieron el 9 de noviembre de 2024.

Los procesados han reconocido que fueron a casa de la víctima y la convencieron para ir al domicilio de uno de ellos, en el que se encontraban el resto de acusados.

Una vez en el domicilio, los agresores comenzaron a golpear a la víctima, algunos con un martillo y una barra de hierro, a la vez que le pedían información sobre el dinero y le amenazaban de muerte.

Los ahora condenados amordazaron y ataron al hombre y lo llevaron fuera de la finca con la intención de acabar con su vida. En ese momento llegó la Policía y lo liberó.

Antes de la celebración del juicio, los acusados han consignado 10.000 euros en concepto de reparación del daño, situación que se ha tenido en cuenta como atenuante. El Ministerio Público ha retirado de su acusación el agravante de abuso de superioridad.