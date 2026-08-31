Una nueva patera en Formentera eleva a 89 los migrantes interceptados en la isla en las últimas horas

Archivo - Retirada de una embarcación en Formentera- CONSELL DE FORMENTERA - Archivo

PALMA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una nueva patera con 13 magrebíes a bordo ha sido interceptada en Formentera este lunes, según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.

La nave ha sido localizada a las 07.40 horas en el Pilar de la Mola y en el operativo han participado agentes de la Guardia Civil de Formentera.

En las últimas horas, otros 76 migrantes han sido rescatados en la isla después de llegar en cinco pateras.

Según la información facilitada por la Delegación del Gobierno, este domingo a las 16.36 horas fue interceptada una patera con 16 migrantes -11 subsaharianos y cinco magrebíes- localizados a 36 millas al sureste de Formentera.

A las 16.37 horas, otros 16 migrantes fueron encontrados a 0,01 millas al norte de Es Caló de Sant Agustí. A las 19.00 horas, 17 migrantes más fueron interceptados en línea de costa en el Pilar de la Mola. En estos dos últimos casos, todos los ocupantes eran de origen magrebí.

Durante la mañana del domingo, también fueron localizadas en Formentera dos pateras, una con 15 personas en s'Estufador y otra, a las 13.00 horas, interceptada con 12 magrebíes en la zona del torrente de s'Algar.