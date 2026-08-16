Asistida una persona por golpe de calor en Ariany (Mallorca)

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PALMA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -
Una persona ha tenido que ser rescatada y asistida por un golpe de calor en una finca de Ariany (Mallorca).
La alerta a los servicios de emergencia se ha producido este domingo a las 16.02 horas, según la información facilitada por el SAMU 061.
Hasta el lugar han acudido un Grupo de Rescate y una ambulancia de Soporte Vital Avanzado, que han asistido al paciente. Posteriormente, ha sido trasladado en helicóptero al Hospital Universitari Son Espases.