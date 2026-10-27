Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública tilda de "opacos" los datos sobre el dinero destinado a sanidad privada

PALMA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Baleares (Adspib) ha calificado de "opacos" e "incompletos" los datos del Govern sobre los conciertos que se destinan a los centros privados del archipiélago, al denunciar que el portal de transparencia autonómico omite el desglose detallado de dos partidas presupuestarias que suman un total de 171 millones de euros.

Así lo ha advertido este martes en una rueda de prensa Quico Puigventós, miembro de la junta directiva de Adspib, quien ha detallado que en 2026 ya se han asignado 228,4 millones de euros de dinero público a la asistencia privada en Baleares, lo que supone el 9,3 por ciento del presupuesto total en este ámbito.