La Asociación Elena Torres por la detección precoz del cáncer financiará dos proyectos del IdISBa de investigación. - CAIB

EIVISSA 1 Oct. (EUROPA PRESS) - La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha asistido en Eivissa a la firma de un convenio de colaboración entre la Asociación Elena Torres por la detección precoz del cáncer y el Instituto de Investigación Sanitaria de Baleares (IdISBa), que destina unos 90.000 euros a dos proyectos de investigación contra el cáncer que se desarrollan en Baleares.

Según ha informado el Govern, la entidad ibicenca destinará 50.000 euros anuales al proyecto del Laboratorio de Epigenética del Cáncer dirigido por el doctor Diego Marzese.

El equipo investigador estudia las alteraciones moleculares asociadas a enfermedades oncológicas agresivas, como el cáncer de mama triple negativo, con el objetivo de identificar si estas alteraciones pueden detectarse en fases iniciales de la enfermedad o en lesiones premalignas.

Para ello, el proyecto integra, mediante biología computacional, datos clínicos, genéticos y epigenéticos. El objetivo es trasladar este conocimiento a nuevas estrategias para la detección precoz del cáncer y a una oncología más precisa y personalizada.

A esta cantidad se suman los 39.705 euros recaudados en la cena solidaria anual de la entidad, que se destinarán a reactivos y materiales fungibles de la Plataforma de Imagen Molecular y Espectrometría de Masas del IdISBa.

Esta infraestructura, ubicada en las instalaciones del Instituto en Mallorca, permite el análisis de muestras de alta capacidad y apoya proyectos de investigación biomédica y traslacional, así como a diferentes ámbitos relacionados con la salud como la farmacología, la microbiología y la biotecnología.

Durante el acto, la presidenta del Govern ha agradecido el compromiso de la Asociación Elena Torres y ha puesto en valor este apoyo que permitirá proporcionar más herramientas a los investigadores para avanzar en la detección y seguir trabajando hacia una oncología cada vez más precisa y personalizada.

La presidenta Prohens también ha agradecido la labor del IdISBa y de sus investigadores, que han logrado avances muy importantes en la investigación de los cánceres más agresivos, contribuyendo a comprender mejor la enfermedad, adelantar su detección y abrir nuevas posibilidades para tratamientos cada vez más precisos y personalizados.

Asimismo, ha reafirmado su compromiso con la investigación y ha asegurado que el Govern continuará reforzando la investigación sanitaria para que este talento pueda desarrollarse en las islas y generar conocimiento desde nuestro territorio.

La Asociación Elena Torres por la detección precoz del cáncer nació en 2015 con el objetivo de combatir la enfermedad que acabó con la vida de la mujer a la que rinde homenaje. Su principal fin es promover la investigación para la detección precoz del cáncer. Desde su creación ha invertido un millón de euros en el proyecto que desarrolla la investigadora Priscila Monteiro Kosaka en el CSIC.