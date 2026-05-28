La Asociación Hotelera de Palma conmemora su 50 aniversario con la presentación de la nueva identidad 'Palma Hotels'

La Asociación Hotelera de Palma conmemora su 50 aniversario - FEHM

PALMA 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Hotelera de Palma ha celebrado este jueves su 50º aniversario en una gala conmemorativa en el Castell de Bellver en la que se ha presentado su nueva identidad 'Palma Hotels'.

El acto, según ha señalado la Asociación, ha reivindicado medio siglo de "historia, transformación y compromiso" con la ciudad, con la presencia de cerca de 300 invitados del mundo empresarial, turístico, institucional, del comercio, de la restauración y aerolíneas, entre otros.

Asimismo, el evento ha servido para poner en valor el papel del sector hotelero como "motor de la transformación de Palma", reconocer las personas y empresas que han contribuido a su evolución turística y presentar la nueva identidad.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha asistido al acto, junto con el alcalde de Palma, Jaime Martínez.

El presidente de los hoteleros de Palma, Francisco Serrano, ha destacado que la gala "conmemora mucho más que un aniversario: 50 años de historia compartida, de esfuerzo, de transformación y de compromiso con Palma".

"Si hoy Palma es una referencia turística internacional, abierta los 365 días del año, es gracias a la visión, al trabajo y la valentía de los que nos precedieron", ha subrayado.

Serrano ha defendido un modelo turístico basado en la calidad, la excelencia, la sostenibilidad y la responsabilidad, considerando que el turismo "tiene que ser, hoy más que nunca, una fuerza de progreso, sostenibilidad y unión entre personas".

Además, sobre la nueva identidad, ha explicado que representa una evolución natural de la Asociación que "quiere proyectarse hacia el futuro con una imagen más moderna, más abierta y más internacional" pero "sin perder su esencia ni su compromiso con Palma".

Durante el acto se han entregado las Medallas de Oro de la Asociación que han sido concedidas a la expresidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) Marilén Pol, a título póstumo; al actual presidente de FEHM, Javier Vich; y a Gonzalo Echevarría, figura destacada en la trayectoria de la Asociación Hotelera de Palma.