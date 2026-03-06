Asociaciones de cooperativas de Baleares llaman a la participación en las manifestaciones por el Día de la Mujer

Archivo - Un grupo de personas en una manifestación por el 8M, Día Internacional de la Mujer, a 8 de marzo de 2022. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Dos asociaciones de cooperativas de Baleares han pedido a los habitantes de las Islas que se sumen a las manifestaciones con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Es un comunicado, la Asociación de Mujeres Cooperativistas (Adecoop), junto con a Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de las Islas Baleares (Uctaib), han pedido a la gente que se sume a las marchas del 8M que tendrán lugar el próximo domingo.

Además, han destacado el papel del cooperativismo "como modelo de empresa ejemplar en la puesta en práctica de medidas dirigidas a la equidad de género".

Por otra parte, han lamentado el aumento de las desigualdades que, según ellas, han empeorado en todos los ámbitos con el aumento de las guerras en todo el mundo y que han hecho "más duras y hostiles las condiciones de vida de las mujeres en muchos países".

Finalmente, han destacado la labor de las cooperativas en la historia de la incorporación laboral de las mujeres, recordando que el sector fue una de las primeras instituciones en aprobar el sufragio femenino y que, a día de hoy, las mujeres ocupan el 54 por ciento de los lugares de dirección en las cooperativas.