La atención primaria de Menorca se forma para impulsar el diagnóstico de la apnea del sueño - CAIB

MENORCA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los centros de salud Verge del Toro y Canal Salat empezarán a realizar estudios de poligrafía respiratoria durante el primer trimestre de 2027, una prueba es esencial para diagnosticar la apnea obstructiva del sueño.

Según ha informado la Conselleria de Salud, el Área de Salud de Menorca está formando a los médicos y enfermeras de ambos centros en el nuevo circuito diagnóstico.

A su vez, ha adquirido dos polígrafos por un importe de 14.100 euros, financiados con fondos finalistas del Ministerio de Sanidad destinados a reforzar la capacidad resolutiva de la atención primaria.

La poligrafía es una prueba sencilla y cómoda para el paciente, que registra varios parámetros respiratorios durante el sueño. En 2025, de las 503 poligrafías que hizo el Servicio de Neumología del Hospital Mateu Orfila, 316 fueron a petición de los médicos de familia, cifra que representa el 62 por ciento del total.

El hecho de que la prueba también pueda realizarse en los centros de salud hará posible agilizar el diagnóstico, mejorar su accesibilidad y optimizar las derivaciones al Hospital.

Las poligrafías se empezarán a hacer en unos meses en Verge del Toro y en Canal Salat con la previsión de extender progresivamente la prestación al resto de centros de salud de la isla.

Los médicos y enfermeras de los dos centros de salud de Maó y Ciutadella que asumirán inicialmente la actividad han participado en una formación que se ha llevado a cabo este jueves y viernes y que han impartido la doctora Raquel Hernández y la enfermera de medicina familiar y comunitaria Elena Terrón, mediante la Sociedad Balear de Medicina Familiar y Comunitaria.

El curso abarca todo el proceso asistencial: la identificación de los pacientes con sospecha clínica, la realización de las pruebas y la interpretación de los resultados, en coordinación con los profesionales del Servicio de Neumología del Hospital Mateu Orfila.

La directora de Atención Primaria de Menorca, Margarita Rodríguez, ha destacado que "el objetivo es que la atención primaria sea cada vez más resolutiva". "Por eso combinamos la inversión en equipos con la formación de los profesionales", ha añadido.

En este sentido, ha recordado que en los últimos años se han impulsado diferentes programas de capacitación, entre los que destacan la formación en cirugía menor y la formación en dermatología.

Esta última iniciativa formativa se enmarca en el proyecto Prisma, desarrollado inicialmente desde Mallorca para impulsar el cribado y abordaje de la apnea obstructiva del sueño desde la atención primaria.

Ahora se extiende a Menorca con el objetivo de mejorar la accesibilidad al diagnóstico y la calidad de la atención a los pacientes con trastornos respiratorios del sueño.

La apnea obstructiva del sueño afecta entre el 4 y el 6 por ciento de los hombres y entre el 2 y el 4 por ciento de las mujeres en España, pero sigue infradiagnosticada. En concreto, solo una parte reducida de los pacientes consulta espontáneamente por problemas de sueño, lo que hace especialmente importante la detección activa desde las consultas de atención primaria.