La atención sanitaria a personas en situación irregular en Baleares solo supone el 1%: "No pone en peligro el sistema"

La consellera de Salud, Manuela García, ha asegurado que durante el último año la atención sanitaria a personas en situación irregular solo supuso cerca del 1% del total de consultas de Atención Primaria en Baleares.

"No es allí donde se pone en peligro la sostenibilidad del sistema. Realmente da seguridad al sistema, lo aprendimos con la covid, excluir a cualquier grupo supone abrir la puerta a brotes y riesgos epidémico", ha dicho.

Así se ha expresado este martes en el pleno del Parlement en respuesta a la diputada de Vox Patricia de las Heras, quien ha alertado que uno de los factores que perjudican al sistema sanitario público es "el creciente volumen de atención sanitaria a personas en situación irregular sin previsión ni dotación extraordinaria", aunque no ha aportado datos al respecto.

García, por su parte, ha defendido que es la "obligación" del sistema sanitario público "proteger a los ciudadanos". "Y limitar el acceso no es solamente injusto sino que es un peligro", ha dicho.

"DATOS FUERA DE CONTEXTO"

Sobre este mismo tema ha preguntado la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, a la presidenta del Govern, Marga Prohens, a quien ha acusado de "cargar sobre el sistema sanitario" la atención a 200.000 personas en situación irregular y 28.000 estancias hospitalarias.

"Se está financiando un hospital fantasma dedicado únicamente a migrantes, con cientos de camas ocupadas todos los días mientras los que pagan impuestos sufren listas de espera interminables. Es una estafa y un insulto", ha sostenido Cañadas.

Prohens le ha replicado que sus datos están "fuera de contexto", ya que en el último año han sido atendidas 100.000 personas sin residencia legal.

"Y hay 10 millones de atenciones en Atención Primaria. Los datos que da no representan ni un 1% de la actividad sanitaria", ha sentenciado la presidenta.