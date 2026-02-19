Atendido por inhalación de humo un hombre en Eivissa tras un incendio en una vivienda

Incendio en Eivissa
Incendio en Eivissa - AYUNTAMIENTO DE EIVISSA
Europa Press Islas Baleares
Publicado: jueves, 19 febrero 2026 13:12
Seguir en

IBIZA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha tenido que ser atendido por inhalación de humo tras un incendio eléctrico originado en el número 5 de la Plaza Enric Fajarnés i Tur, en la ciudad de Eivissa.

Según ha informado el Ayuntamiento, se ha desalojado el edificio afectado por prevención y se ha establecido un perímetro de seguridad en la zona.

No se han registrado heridos de gravedad, pero sí se ha realizado el traslado de un hombre por inhalación de humo.

En el operativo han intervenido efectivos de Bomberos, indicativos de Policía Local y efectivos de la Policía Nacional.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado