Atendido por inhalación de humo un hombre en Eivissa tras un incendio en una vivienda

Incendio en Eivissa - AYUNTAMIENTO DE EIVISSA

IBIZA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha tenido que ser atendido por inhalación de humo tras un incendio eléctrico originado en el número 5 de la Plaza Enric Fajarnés i Tur, en la ciudad de Eivissa.

Según ha informado el Ayuntamiento, se ha desalojado el edificio afectado por prevención y se ha establecido un perímetro de seguridad en la zona.

No se han registrado heridos de gravedad, pero sí se ha realizado el traslado de un hombre por inhalación de humo.

En el operativo han intervenido efectivos de Bomberos, indicativos de Policía Local y efectivos de la Policía Nacional.