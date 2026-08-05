La Audiencia absuelve a un acusado de violar a su hija en un pueblo de Mallorca

Archivo - El hombre, ahora absuelto, durante el juidio. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares ha absuelto a un hombre acusado de violar en repetidas ocasiones a su hija en un pueblo de Mallorca al entender que el testimonio de la menor no cumple con los requisitos para enervar la presunción de inocencia.

El tribunal, según las fuentes consultadas por Europa Press, considera que el testimonio de la niña, de unos seis años en el momento de los hechos, entre 2020 y 2023, cae en múltiples contradicciones y en cambios de versión en relación, entre otras cuestiones, al lugar o al modo en que habrían ocurrido los hechos.

Señala también al testimonio de la madre de la menor y expareja del acusado, que habría tratado de atribuir a la supuesta agresión sexual, la aparición de una dolencia en los genitales de la menor y que en realidad se habrían producido por un foco en el centro escolar y que había quedado acreditado por una conversación de Whatsapp.

Apunta la Sala en una sentencia de más de 50 páginas al mismo tiempo al positivo de la niña de una enfermedad de transmisión sexual, mientras que el padre y la pareja actual habrían dado negativo.

El hombres, asistido por el letrado David Barón, negó en el juicio los hechos que se le atribuían, mientras que la Fiscalía solicitaba una condena a 12 años de prisión