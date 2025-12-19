La Audiencia estudia si ordenar la busca y captura del cabecilla de Lujo Casa

La Audiencia de Palma revisará este viernes las medidas cautelares de los condenados por la estafa de Lujo Casa - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Palma estudia si ordenar la busca y captura del cabecilla de la macroestafa inmobiliaria de Lujo Casa, Carlos García Roldán, más conocido como 'Charly', después de que no haya comparecido en la vista que estaba programada para la mañana de este viernes.

El tribunal, a petición de la Fiscalía, citó a García Roldán para revisar las medidas cautelares que se le imponían --hasta ahora estaba en libertad provisional-- después de ser condenado a 14 años y nueve meses de prisión y a la espera de que la sentencia devenga firme.

Fuentes jurídicas han explicado a Europa Press que 'Charly' no reside en Mallorca y que el escaso plazo de tiempo entre la notificación de la sentencia y la citación le han impedido encontrar un vuelo con el que llegar hasta Palma.

La Fiscalía y las acusaciones particulares, según las mismas fuentes, han solicitado al tribunal que ordene la búsqueda, captura y detención del condenado para que comparezca en la Audiencia Provincial y se pueda revisar su situación personal. El letrado de la defensa, por su parte, se ha opuesto.

Las magistradas deberán ahora decidir si optan por ordenar el arresto de García Roldán o si, por el contrario, fijan una nueva fecha para su comparecencia.