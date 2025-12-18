Sentencia de la macroestafa inmobiliaria de Lujo Casa: 28 años de cárcel para los principales acusados

Archivo - Los acusados por la estafa de Lujocasa. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los principales acusados de la macroestafa inmobiliaria de Lujo Casa han sido condenados a penas que suman casi 28 años de prisión.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha condenado a 14 años y nueve meses de prisión a Carlos García Roldán, conocido como 'Charly' y considerado cabecilla de la trama; a nueve años a su socio, Michelle Pilato, y a cuatro años de cárcel al supuesto constructor. La Sala ha absuelto a otros tres implicados.