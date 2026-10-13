Aumenta el número de personas mayores que tiene que compartir vivienda o abandonar Baleares por la crisis habitacional

Archivo - Un señor mayor camina por una calle. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

PALMA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El número de personas mayores que se ven obligadas a compartir vivienda o incluso abandonar Baleares por la crisis habitacional está aumentando en los últimos años.

Lo ha explicado este martes la secretaria general de la Unión Insular de Mallorca de CCOO, Yolanda Clavo, en la presentación del volumen 'Observatorio social de las personas mayores. Para un envejecimiento activo', que edita CCOO en colaboración con la Fundación Primero de mayo.

"Nuestras personas mayores tienen graves dificultades para una vida digna y activa en Baleares", ha afirmado. Para un pensionista con una pensión media de 1.442 euros, un alquiler es "prácticamente imposible" con precios medios para una vivienda de 65 metros cuadrados de 1.308 euros al mes.

Ante este escenario, cada vez más personas mayores se ven obligadas a compartir vivienda, no con familiares sino con otras personas mayores que tampoco "puede permitirse el lujo" de pagar un alquiler con la pensión.

Al mismo tiempo, en los últimos tres o cuatro años está aumentando también el número de pensionistas que abandonan el archipiélago hacia sus lugares de origen, incluso en algunos casos dejando en Baleares a sus hijos. Hay casos de pensionistas con vivienda en propiedad en el archipiélago que vendiendo esta propiedad pueden comprar una nueva, más económica, en sus lugares de origen.

Por su parte, el secretario de Organización de Pensionistas estatal, Ignacio García, ha asegurado que el sistema público de pensiones está "garantizado" y ha lanzado un mensaje de tranquilidad a las generaciones jóvenes y ha llamado a "deshacer el bulo" de que no cobrarán sus pensiones.

"El sistema público de pensiones es perfectamente sostenible, por mucho ruido que hagan. Ha habido y habrá modificaciones. No os asustéis. Cuando yo empecé a trabajar ya se hablaba de ello. Cobraréis vuestra pensión, no os preocupéis", ha indicado.

García ha alertado igualmente de la extensión del 'low cost' en la dependencia y ha llamado la atención sobre el hecho que, en toda España, el dos por ciento de las personas que cuidan a personas dependientes tiene más de 80 años.